Узбекистан делает ставку на развитие экологического туризма

Источник: Podrobno.uz

Экологический туризм — это целенаправленные путешествия в природные территории с целью более глубокого понимания местной культуры и природной среды, которые не нарушают целостность экосистем, при этом делают охрану природных ресурсов выгодной для местных жителей.

«Экотуризм очень выгоден для государства, так как он дороже обычного вида туризма, имеет множество дополнительных услуг, соответственно такой отдых обходится дороже для отдыхающих, а это положительная черта», — сказал начальник Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Нодир Юнусов в ходе пресс-конференции в Госкомэкологии.

Экотуризм имеет ряд своих плюсов:

путешествия на природу, причём главное содержание таких путешествий — знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой;

сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды;

характера, поддержание экологической устойчивости среды; содействие охране природы и местной социокультурной среды;

экологическое образование и просвещение;

участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы.

экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов.