Узбекистан делает ставку на развитие экологического туризма
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан намерен сделать одним из основных драйверов развития туризма его экологическое направление, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан намерен сделать одним из основных драйверов развития туризма его экологическое направление, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Экологический туризм — это целенаправленные путешествия в природные территории с целью более глубокого понимания местной культуры и природной среды, которые не нарушают целостность экосистем, при этом делают охрану природных ресурсов выгодной для местных жителей.
«Экотуризм очень выгоден для государства, так как он дороже обычного вида туризма, имеет множество дополнительных услуг, соответственно такой отдых обходится дороже для отдыхающих, а это положительная черта», — сказал начальник Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Нодир Юнусов в ходе
Экотуризм имеет ряд своих плюсов:
«С точки зрения экологии нужно обратить внимание на три основных момента экотуризма: первый — уменьшение хаотичного потока туристов, то есть не будет такого, чтобы группа людей пришла, отдохнула