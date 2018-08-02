Аварийный жилищный фонд в Сибири составляет около 2 млн кв. м
Работа по ликвидации ветхого и аварийного жилья должна быть продолжена, подчеркнул сибирский полпред Сергей Меняйло.
Работа по ликвидации ветхого и аварийного жилья должна быть продолжена, подчеркнул сибирский полпред Сергей Меняйло.
В рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья в регионах Сибири за пять лет ликвидировали более 2 млн кв. метров ветхого жилищного фонда. Расселено 135 тысяч человек. Однако проблема не решена, так как за счёт жилья, признанного непригодным для проживания после 2012 года, аварийный жилищный фонд на территории Сибирского федерального округа (СФО) составляет порядка 2 млн кв. м. Эта информация была озвучена на совещании по развитию
Что касается Омской области, где прошло совещание, здесь в реестр многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, включено 336 домов общей площадью более 82,5 тыс. кв. м, в которых проживают около 10 тыс. человек. За пять лет действия программы в регионе удалось расселить 11,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 31 июля в Омск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. 1 августа в столице Омской области он провёл совещание по развитию
Днём ранее, 31 июля, Виталий Мутко обсудил с врио губернатора Омской области Александром Бурковым перспективы развития аэропортового комплекса Омска.