В Башкирии снижается численность безработных и растут зарплаты

Источник: Башинформ

Для сравнения: в начале текущего года численность зарегистрированных безработных достигала 20,7 тысячи человек.

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Уровень «официальной» безработицы в регионе также снизился — с 1 до 0,97 процента.

На сегодняшний день в республиканском банке вакансий насчитывается более 49 тысяч рабочих мест.

Как заявил ранее замминистра семьи и труда Башкирии Юрий Мельников, за первые шесть месяцев этого года в регионе наблюдалось значительное улучшение основных показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда.

«По сравнению с началом года, уровень общей безработицы в республике снизился с 5,6 до 5,1 процента. Численность безработных уменьшилась на 6,6 процента, составив к 1 июля 19,3 тысячи человек. За первое полугодие 2018 года работодатели заявили о наличии 141 тысячи вакантных мест. Это на 4,9 процента больше, чем год назад. К началу июля число вакансий выросло на 26 процентов или более чем на 11 тысяч единиц — с 42,9 до 54,2 тысячи рабочих мест», — констатировал он на заседании коллегии Минтруда.

По его словам, в регионе продолжается рост среднемесячной зарплаты работников. По итогам января-мая текущего года она выросла на 10,4 процента и достигла почти 32 тысяч рублей.