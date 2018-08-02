В Башкирии снижается численность безработных и растут зарплаты
По последним данным службы занятости, в Башкирии насчитывается более 19,2 тысячи официально зарегистрированных безработных.
По последним данным службы занятости, в Башкирии насчитывается более 19,2 тысячи официально зарегистрированных безработных.
Для сравнения: в начале текущего года численность зарегистрированных безработных достигала 20,7 тысячи человек.
Уровень «официальной» безработицы в регионе также снизился — с 1 до 0,97 процента.
На сегодняшний день в республиканском банке вакансий насчитывается более 49 тысяч рабочих мест.
Как заявил ранее замминистра семьи и труда Башкирии Юрий Мельников, за первые шесть месяцев этого года в регионе наблюдалось значительное улучшение основных показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда.
«По сравнению с началом года, уровень общей безработицы в республике снизился с 5,6 до 5,1 процента. Численность безработных уменьшилась на 6,6 процента, составив к 1 июля 19,3 тысячи человек. За первое полугодие 2018 года работодатели заявили о наличии 141 тысячи вакантных мест. Это на 4,9 процента больше, чем год назад. К началу июля число вакансий выросло на 26 процентов или более чем на 11 тысяч единиц — с 42,9 до 54,2 тысячи рабочих мест», — констатировал он на заседании коллегии Минтруда.
По его словам, в регионе продолжается рост среднемесячной зарплаты работников. По итогам
«На фоне замедления инфляционных процессов обеспечивается также рост зарплаты в реальном выражении — 108,8 процента против 101,2 процента к началу июля 2017 года», — добавил Юрий Мельников.