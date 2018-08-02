Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
В России будет железнодорожный лоукостер (со старыми вагонами)
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Винни Харлоу пришла на вечеринку в прозрачном комбинезоне
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Саша Савельева показала идеальный летний образ
Ольга Орлова переживает по поводу длины ног
Битвы за урожай: Ветераны Донбасса грабят украинцев - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
06:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии снижается численность безработных и растут зарплаты

По последним данным службы занятости, в Башкирии насчитывается более 19,2 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Источник: Башинформ

Для сравнения: в начале текущего года численность зарегистрированных безработных достигала 20,7 тысячи человек.

Читайте также
Башкирия возглавила антирейтинг по уровню безработицы в ПФО

Уровень «официальной» безработицы в регионе также снизился — с 1 до 0,97 процента.

На сегодняшний день в республиканском банке вакансий насчитывается более 49 тысяч рабочих мест.

Как заявил ранее замминистра семьи и труда Башкирии Юрий Мельников, за первые шесть месяцев этого года в регионе наблюдалось значительное улучшение основных показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда.

«По сравнению с началом года, уровень общей безработицы в республике снизился с 5,6 до 5,1 процента. Численность безработных уменьшилась на 6,6 процента, составив к 1 июля 19,3 тысячи человек. За первое полугодие 2018 года работодатели заявили о наличии 141 тысячи вакантных мест. Это на 4,9 процента больше, чем год назад. К началу июля число вакансий выросло на 26 процентов или более чем на 11 тысяч единиц — с 42,9 до 54,2 тысячи рабочих мест», — констатировал он на заседании коллегии Минтруда.

По его словам, в регионе продолжается рост среднемесячной зарплаты работников. По итогам января-мая текущего года она выросла на 10,4 процента и достигла почти 32 тысяч рублей.

«На фоне замедления инфляционных процессов обеспечивается также рост зарплаты в реальном выражении — 108,8 процента против 101,2 процента к началу июля 2017 года», — добавил Юрий Мельников.

Все новости региона
В школы Башкирии 1 сентября в этом году пойдут более 50 тысяч первоклассников
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Власти приняли закон о фермерах и органических продуктах
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Госбанки сконцентрировали 60% активов сектора
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь