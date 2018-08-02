Отключения воды, газа и света в Челябинске 2 августа
Адреса.
Адреса.
По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 2 августа, не будет воды:
Отключение газа проводится на 3-й Арзамасской, 28 и Каслинской, 97а с 9 до 17 часов.
Без электричества с 8 до 18 часов останутся жители домов на улицах:
В Курчатовском районе отключен газ в частном секторе пос. Градский прииск с 30 июля до 16 часов 3 августа.
В Ленинском районе сегодня не будет водоснабжения с 9 до 20 часов в домах по адресам:
Отключение газа проводится с 9 до 17 часов на Энергетиков, 52.
В этом же районе не будет электроэнергии с 8 до 18 часов в домах:
В Металлургическом районе будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов на Дегтярева, 79.
Отключение электроэнергии:
В Советском районе отключат воду с 9 до 15 часов на Родькина, 19.
Отключение электроэнергии с 8 до 18 часов:
В Тракторозаводском районе будет прекращена подача воды с 9 до 20 часов в домах по адресам:
Газа не будет с 9 до 17 часов в доме по пр. Ленина, 11.
Отключение электричества в этом же районе планируется с 8 до 18 часов в домах:
В Центральном районе отключат воду с 9 до 19 часов в доме по адресу Курчатова 23,25а.
Прекратят подачу газа с 9 до 17 часов на Ак. Королева, 20.
Не будет света с 8 до 18 часов в домах по адресам: