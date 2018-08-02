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07:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Отключения воды, газа и света в Челябинске 2 августа

Адреса.

Источник: Reuters

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 2 августа, не будет воды:

  • пр. Победы, 149/1 (адм), 147,149,151, 151а (внс), 153, 153а, 155,155а, 157, 159, 159а, 158 (адм.) Кирова, 1б (адм), 1а с 10 до 20 часов.

Отключение газа проводится на 3-й Арзамасской, 28 и Каслинской, 97а с 9 до 17 часов.

Без электричества с 8 до 18 часов останутся жители домов на улицах:

  • пр. Победы 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, ул. Турбинная 47, 49, 51, 55, 57, ул. Попова 34, частный сектор, ограниченный ул. Турбинная — ул. Кудрявцева — ул. Сталелитейная — ул. Горького.

В Курчатовском районе отключен газ в частном секторе пос. Градский прииск с 30 июля до 16 часов 3 августа.

В Ленинском районе сегодня не будет водоснабжения с 9 до 20 часов в домах по адресам:

  • Дербенская, 43а, 45а, 47а.

Отключение газа проводится с 9 до 17 часов на Энергетиков, 52.

В этом же районе не будет электроэнергии с 8 до 18 часов в домах:

  • ул. Гагарина 20,24 ул. Ю. Бульвар 21, 23, 25, ул. Агалакова 21, 23, ул. Коммунаров 19а.

В Металлургическом районе будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов на Дегтярева, 79.

Отключение электроэнергии:

  • пос. Першино, ч/с: Мартеновская, 56, 58а, Водная, 13, 15, 17; Кавказская, 1−21, 2−96 с 9 до 16 часов;.
  • Черкасская, 5 с 9 до 12 часов.

В Советском районе отключат воду с 9 до 15 часов на Родькина, 19.

Отключение электроэнергии с 8 до 18 часов:

  • Доватора 4а, 4б, 6б, 6а, 6,8, Ширшова 11,11а, 11б, Ст. Разина 10б, Овчинникова 9б;.
  • пос. Смолино ул. Чапаева, Попова, Западная, Озёрный, Береговая, пер. Новый, ул. Восход, пер. Дачный, ул. Гагарина, ул. Вечерняя, ул. Матросова, Фестивальная, Согра, пер. Согра, п. Исаково: ул. Трактовая, Железнодорожная, Калинина, Морозова, Грязева, Новая, ул. 1 Мая, пер Школьный.

В Тракторозаводском районе будет прекращена подача воды с 9 до 20 часов в домах по адресам:

  • пер. Передовой, 5,7; Г. Танкограда, 106,108,110.

Газа не будет с 9 до 17 часов в доме по пр. Ленина, 11.

Отключение электричества в этом же районе планируется с 8 до 18 часов в домах:

  • ул. Горького 34; ул. Танкистов — ул. Октябрьская — пер. Гусеничный — ул. Краснофлотская;.
  • пр. Ленина 17, 19, пер. Артиллерийский.

В Центральном районе отключат воду с 9 до 19 часов в доме по адресу Курчатова 23,25а.

Прекратят подачу газа с 9 до 17 часов на Ак. Королева, 20.

Не будет света с 8 до 18 часов в домах по адресам:

  • ул. Российская 71, 71А, 73, 75, ул.3-го Интернационала 68, 68А, 70.
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