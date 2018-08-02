Без горячей воды останутся жители четырёх районов Новосибирска
Отключение произойдёт
Отключение произойдёт
С 6 по 17 августа без горячей воды останутся жители четырёх районов Новосибирска:
— в Центральном округе: ул. Большевистская, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Владимировская, ул. Революции, ул. Щетинкина, ул. Урицкого, ул.
— в Калининском районе: ул. Учительская, ул. Олеко Дундича, ул. Новая Заря, ул. Макаренко, ул. Тайгинская, ул. Объединения, ул. 25 Лет Октября;
— в Дзержинском районе: ул. Авиастроителей, ул. Лазарева, ул. Республиканская;
— в Ленинском районе: ул. Планировочная, ул. Котовского, ул. Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста (абоненты на этих улицах не подключены, но возможны выходы воды на поверхность).
«Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно. Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов», — сообщают в ведомстве. Новосибирцев просят быть осторожными — при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 051 — единая