Прямой авиарейс откроют осенью из Волгограда в Минеральные Воды

Как сообщает пресс-служба авиаузла, самолеты будут летать один раз в неделю по понедельникам из Волгограда. Перевозкой пассажиров будет заниматься авиакомпания UTair. Рейсы будут осуществлять самолеты ATR-72, рассчитанных на 70 кресел.

«По подсчётам наших коллег из аэропорта Минеральных Вод, цена на авиабилеты в одну сторону по тарифу “Лайт” составит 2385 рублей. Приобрести их с большей выгодой возможно при покупке билетов “туда-обратно”», — отметили в пресс-службе аэропорта.

В волгоградском аэроузле считают, что рейс будет популярным, т.к. его откроют в «бархатный сезон».