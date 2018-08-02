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16:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Прямой авиарейс откроют осенью из Волгограда в Минеральные Воды

Волгоградский аэропорт сообщил от открытии с 3 сентября прямого рейса в Минеральные Воды.

Как сообщает пресс-служба авиаузла, самолеты будут летать один раз в неделю по понедельникам из Волгограда. Перевозкой пассажиров будет заниматься авиакомпания UTair. Рейсы будут осуществлять самолеты ATR-72, рассчитанных на 70 кресел.

«По подсчётам наших коллег из аэропорта Минеральных Вод, цена на авиабилеты в одну сторону по тарифу “Лайт” составит 2385 рублей. Приобрести их с большей выгодой возможно при покупке билетов “туда-обратно”», — отметили в пресс-службе аэропорта.

В волгоградском аэроузле считают, что рейс будет популярным, т.к. его откроют в «бархатный сезон».

Рейсы в Минводы станут восьмым направлением в российские регионы, куда летают самолеты из Волгограда.

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