Прямой авиарейс откроют осенью из Волгограда в Минеральные Воды
Волгоградский аэропорт сообщил от открытии с 3 сентября прямого рейса в Минеральные Воды.
Волгоградский аэропорт сообщил от открытии с 3 сентября прямого рейса в Минеральные Воды.
Как сообщает
«По подсчётам наших коллег из аэропорта Минеральных Вод, цена на авиабилеты в одну сторону по тарифу “Лайт” составит 2385 рублей. Приобрести их с большей выгодой возможно при покупке билетов “туда-обратно”», — отметили в
В волгоградском аэроузле считают, что рейс будет популярным, т.к. его откроют в «бархатный сезон».
Рейсы в Минводы станут восьмым направлением в российские регионы, куда летают самолеты из Волгограда.