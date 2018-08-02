Центральные омские улицы закончат ремонтировать до выходных

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в региональном министерстве строительства сообщили о том, что дорожники вышли на «финишную прямую». Ремонт главных омских магистралей завершится к Сибирскому международному марафону, который состоится уже в ближайшую субботу, 4 августа.

Сегодня подрядчики завершают наносить разметку на Красном Пути.

По данным регионального минстроя, сегодня работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ведутся на 48 объектах. Завершится ремонт на них до 30 сентября.

— На всех областных дорогах и 15-ти городских улицах заменено асфальтобетонное покрытие. В ближайшее время подрядчики приступят к нанесению дорожной разметки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Омске уже нанесли дорожную разметку износостойким горячим термопластиком на улицах 70 лет Октября, Лукашевича, Конева.