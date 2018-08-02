Метромост в Омске хотят защитить от таранного прорыва

В документах конкурса его называют «Пусковым комплексом, совмещенным с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске».

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Заказчиком работ выступает казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Начальная цена контракта составляет 7 590 168,66 рубля. Источником финансирования указан бюджет Омской области.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 21 августа 2018 года в 12:00 по омскому времени. Рассмотрение и оценка заявок на участие пройдут 27 августа 2018 года.

Не менее любопытными оказались и требуемые от участников конкурса работы. Заказчик желает возведения на метромосту инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, предназначенных для воспрепятствования несанкционированному проникновению лица (группы лиц), транспортных средств, пытающихся совершить акт незаконного вмешательства в зону транспортной безопасности. Помимо предотвращения попадания в зону безопасности людей и транспорта, указанные инженерные сооружения должны помочь избежать таранного прорыва транспортных средств в зоне транспортной безопасности моста.