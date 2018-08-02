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10:15 (мск), источник: НИА Красноярск

Детские лагеря края оштрафовали почти на миллион рублей за некачественное питание

В краевом Роспотребнадзоре подвели итоги первых двух смен летнего оздоровительного сезона.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в ведомстве, за два месяца в 90 детских оздоровительных организациях (58 из них — загородные лагеря) отдохнули более 16000 ребят. За это время сотрудники Роспотребнадзора провели более 500 проверок, уделяя особое внимание организации питания, условиям проживания детей, водоснабжению и оснащению лагерей. После проведенных проб продуктов, воды и уже готовой еды эксперты изъяли 3 тонны сырья и продуктов — выяснилось, что они не соответствуют требованиям.

Из проверенной воды нормам не соответствовало всего 2,7%. Продуктов, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям, оказалось всего 1,5%. Больше всего претензий у специалистов вызвали готовые блюда — 3,6% из них не соответствовали гигиеническим нормативам, а 4% содержали недостаточно необходимых пищевых веществ.

Всего по итогам 500 проверок сотрудники Роспотребнадзора возбудили более 400 административных дел и выписали штрафов на общую сумму 845700 рублей. За две смены детские лагеря края получили 262 предписания об устранении нарушений.

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