Детские лагеря края оштрафовали почти на миллион рублей за некачественное питание
В краевом Роспотребнадзоре подвели итоги первых двух смен летнего оздоровительного сезона.
В краевом Роспотребнадзоре подвели итоги первых двух смен летнего оздоровительного сезона.
Как рассказали в ведомстве, за два месяца в 90 детских оздоровительных организациях (58 из них — загородные лагеря) отдохнули более 16000 ребят. За это время сотрудники Роспотребнадзора провели более 500 проверок, уделяя особое внимание организации питания, условиям проживания детей, водоснабжению и оснащению лагерей. После проведенных проб продуктов, воды и уже готовой еды эксперты изъяли 3 тонны сырья и продуктов — выяснилось, что они не соответствуют требованиям.
Из проверенной воды нормам не соответствовало всего 2,7%. Продуктов, не соответствующих требованиям по
Всего по итогам 500 проверок сотрудники Роспотребнадзора возбудили более 400 административных дел и выписали штрафов на общую сумму 845700 рублей. За две смены детские лагеря края получили 262 предписания об устранении нарушений.