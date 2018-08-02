Сергей Сокол: Ростех и Иркутская область могут развивать совместные проекты в промышленной сфере

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По словам генерального директора ИркАЗа Олега Буца, предприятие является одним из ведущих в российской алюминиевой отрасли, производственная мощность превышает 400 тыс. тонн алюминия в год, в будущем ее планируется наращивать. Завод работает стабильно и обеспечивает работой более 2,1 тыс. человек.

«Если говорить в целом о развитии промышленности, то одной из ключевых задач является использование передовых технологий на производствах. У Ростеха есть достаточно большой опыт в этой сфере, а у Иркутской области есть большие перспективы», — подчеркнул Сергей Сокол.

Кроме того, в рамках поездки советник генерального директора Ростеха посетил несколько образовательных учреждений. По его словам, у Госкорпорации есть современные программы по внедрению элементов цифровой образовательной среды, которые могут применяться в школах и детских садах Иркутской области. Они позволяют сформировать быстрый канал коммуникации между родителями, органами образования и органами надзора за системой образования. На сегодняшний день программы используются для повышения контроля качества и обеспечения открытости образовательного процесса в 19 регионах страны. Общая численность пользователей составляет более 5,3 млн. человек.

«Школьное образование — это основа жизни для каждого из нас и для наших детей. Мы хотим, чтобы уровень подготовки в школах соответствовал нашим ожиданиям. Развитие образования стало одним из важных направлений, обозначенных в указе “О национальных целях и стратегических задачах”, который Президент подписал в мае. Среди основных задач — внедрение новых методов обучения, создание современной цифровой образовательной среды, внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов», — отметил Сергей Сокол.