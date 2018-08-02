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11:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутской области надо около 30 млрд рублей на ремонт дворов и общественных пространств

До конца 2018 года объем финансирования по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области вырастет до 1,311 мл.

Источник: Reuters

До конца 2018 года объем финансирования по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области вырастет до 1,311 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета составят 250 млн рублей, местных бюджетов — 361 млн рублей и 74 млн рублей — объем средств из иных источников. Об этом 2 августа рассказала начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона Елена Рябых на заседании Совета законодателей Сибирского федерального округа на площадке Законодательного собрания Иркутской области, сообщает пресс-служба ЗС.

Всего, по словам Елены Рябых, в регионе обозначена потребность в 30 млрд рублей для ремонта более 7 тыс. дворов и 1467 общественных пространств. Поэтому сегодня в области стоит задача по привлечению дополнительных инвестиций для реализации проекта.

Участниками заседания стали представители 6 из 12 регионов Сибири. Они обсудили вопросы реализации приоритетного проекта в СФО, его законодательное обеспечение, проблемы и лучшие практики. Возглавила работу совета председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. Говоря об итогах реализации проекта в 2017 году, она сообщила, что 10% всего финансирования, составляющего 56 млрд рублей и направленного на благоустройство дворов, общественных пространств и парков в целом по России, было направлено в регионы СФО — 5,5 млрд рублей.

В Сибири участниками проекта стали 256 муниципальных образований, где проживают более 14 млн человек. На эти средства были благоустроены более 3 тыс. дворов, 300 общественных пространств и 40 парков. Красноярский край, Новосибирская области и Забайкальский край вошли в топ-10 лидеров по реализации проекта в России, Иркутская область и еще шесть регионов СФО вошла в топ-20. При этом было отмечено, что Иркутская область — в лидерах по объемам финансирования. К примеру, в 2018 году на формирование комфортной городской среды в муниципальных образованиях Приангарья из бюджетов разного уровня уже направлено около 970 млн рублей.

По словам Сергея Брилки, в работе, проведенной в Иркутской области, особое внимание нужгно уделить синхронизации различных программ, направленных на решение вопросов благоустройства и касающихся ремонта дорог, капитальных ремонтов учреждений и многоквартирных домов, реализации проекта «Народные инициативы».

«Например, мы приезжаем в Усолье-Сибирское, а город является одним из лидеров в реализации проекта, и видим новый благоустроенный двор с современными площадками на фоне старого дома, требующего капитального ремонта, — рассказал Сергей Брилка. — Только комплексный подход позволит максимально консолидировать средства для решения общей задачи и выполнить работы эффективно, с конкретным и очевидным результатом. Формирование комфортной городской среды, основанное, в первую очередь, на посылах граждан, должно стать не просто системной программой, тотально обеспеченной финансированием, а особой философией».

По словам Елены Рябых, при формировании единого, комплексного подхода к реализации проекта важно учитывать то, что муниципальные образования имеют разные стартовые возможности. Многим муниципалитетам Приангарья 2017 год дал колоссальный опыт в решении вопросов благоустройства, отметила докладчик, и грамотное планирование, профессиональная подготовка кадров, ежедневный контроль и положительный опыт других территорий должны способствовать решению многих обозначенных проблем.

Участники заседания обозначили основные проблемы, выявленные в ходе реализации проекта. Среди них — сложности при прохождении экспертизы и отборе подрядчиков, низкий уровень квалификаций проектировщиков, нехватка специалистов, загруженность производителей малых форм для плоскостных сооружений, отдаленность муниципальных образований. Одной из важнейших проблем для трех прибайкальских регионов СФО — Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края, Сергей Брилка назвал необходимость проведения помимо обычной государственной экспертизы еще и экологической экспертизы. По его словам, проведение такой экспертизы необходимо даже при обустройстве детской или спортивной площадки.

На заседании совета законодателей был рассмотрен опыт реализации проекта в двух городах Иркутской области — Иркутске и Усолье-Сибирском, а также в Алтайском крае и Забайкальском крае.

Фото с сайта.

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