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13:17 (мск), источник: РИА Крым

Крым приостановит вывоз зерна за рубеж

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Крымские аграрии собрали зерна более чем в полтора раза меньше от запланированного из-за летней засухи. Минсельхоз РК готовит документ, который позволит приостановить вывоз зерна из Крыма за рубеж. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава ведомства Андрей Рюмшин.

Источник: РИА "Новости"
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«Весной мы рассчитывали на очень качественный урожай: были хорошие всходы, имелся запас влаги, но засуха перечеркнула всю нашу деятельность», — сказал Рюмшин.

По его словам, региональные аграрии собрали в нынешнем году 980 тысяч тонн зерна. В прошлом году урожай был выше — 1,4 миллиона тонн. При этом план на 2018 год был еще оптимистичнее: рассчитывали намолотить 1,7 миллиона тонн зерна.

«У нас есть переходящее зерно: более 200 тысяч тонн, которое осталось с прошлых лет, есть интервенционный фонд — в четырех элеваторах хранится 112 тысяч тон зерна, из которых 80 процентов — это продовольственное зерно. Мы попросим Минсельхоз РФ не реализовывать его после нашей уборки: дадим возможность нашим предприятиям (производителям хлебобулочных изделий) выкупить его. Этот резерв хранился у нас на протяжении трех лет и сейчас будет использован», — отметил глава Минсельхоза РК.

Кроме того, по словам министра, регион готовится приостановить вывоз зерна за границу.

«Из Крыма зерно вывозится в Сирию, Ирак, Иран, по нашим данным, около 6 тыс тонн уже вывезено, — уточнил Рюмшин. — Мы готовим письмо с просьбой приостановить вывоз зерна из Крыма, чтобы перенаправить его нашим потребителям, чтобы до нового урожая оно было в Крыму».

Ранее в Крыму из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах — Джанкойском, Ленинском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском.

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