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14:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Нацвалюта может потерять вскоре еще 1−1,5 тенге к доллару

Тенге может уступить еще около 1−1,5 тенге доллару, несмотря на наметившийся коррекционный рост мировых цен на нефть, передает ИА «NewTimes.kz».

ЦБ: $ 63.1358   +0.58 € 73.4206   +0.31 ММВБ: $ 63.3025   +0.26 € 73.4475   -0.06
Источник: Newtimes.kz

Очевидно, что позитивная динамика цен на «черное золото» окажется недолгой, так как фундаментальные негативные факторы сохраняются.

Курс казахстанской валюты расчетами «сегодня» вновь снизился по отношению к доллару по итогам утренней сессии в четверг, сократившись на 1,23 тенге и составив 349,24 тенге.

Минимальная сделка прошла на уровне 348,95 тенге, максимальная — на отметке 349,73 тенге.

Объём торгов составил 68,35 млн долларов, снизившись на 5,15 млн долларов. Всего было заключено 149 сделок.

«Ослабление тенге против доллара происходит, несмотря на наметившийся краткосрочный рост цен на мировом рынке нефти. До этого два дня подряд нефтяные котировки падали после сообщения о неожиданном росте запасов нефти в США и о наращивании добычи в рамках ОПЕК+», — отмечают аналитики Forex Club.

Ранее минэнерго США вслед за API сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 3,8 млн баррелей, тогда как эксперты, ожидали снижения запасов на 2,8 млн баррелей.

В среднесрочной перспективе эти факторы, очевидно, продолжат оказывать свое негативное влияние на мировые котировки нефти.

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