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14:55 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы завершается ремонт почти 160 улиц

Капитальным ремонтом охвачены 48 подземных переходов.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе ежедневного рабочего объезда проверил темпы модернизации транспортной и пешеходной инфраструктуры мегаполиса, передает zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

В рамках продолжающейся с прошлого года реконструкции исторического центра города помимо ранее обновленных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана» ведется капитальный ремонт еще нескольких проспектов Алматы.

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В этом году модернизацией охвачены Абая, Абылай хана, Назарбаева, Достык, Желтоксан, площадь перед Дворцом Республики и привокзальная площадь «Алматы-2». В рамках проекта запланировано расширение пешеходных зон, реконструкция и строительство новых фонтанов, установка малых архитектурных форм и современной уличной мебели, а также посадка лиственных деревьев для создания затененных пространств с сохранением существующих зеленых насаждений.

Сегодня на данных участках производится полное переустройство инженерных сетей, укладка брусчатки и арыков, устройство поливочной системы, обновление и ремонт фасадов зданий. В рамках направления «Безопасный город» производится замена всех старых опор освещения на современные светодиодные фонари. На реконструируемых улицах установят современные светофорные комплексы и уберут все старые металлические конструкции на перекрестках. Проводится работа по демонтажу неиспользуемых конструкций, многочисленных столбов, заборов и незаконных пристроек, затрудняющих движение для пешеходов.

На площади Абая перед Дворцом Республики уже в ближайшее время начнется монтаж оборудования фонтанов и электроосвещения. Обновят фасад кинотеатра «Арман» и ночную подсветку гостиницы «Казахстан».

В свою очередь на привокзальной площади «Алматы-2» с целью организации безопасного передвижения пешеходов будет полностью пересмотрена транспортная логистика и увеличена территория озеленения.

В целом, в ходе ремонта городских улиц будет организовано строительство новых тротуаров вдоль заездов во дворы, что позволит повысить безопасность пешеходов.

В рамках рабочего объезда Бауыржан Байбек проверил темпы строительства скоростного автобусного коридора по улице Тимирязева, который позволит охватить густонаселенные районы Алматы.

В рамках реконструкции улицы также ведется ремонт тротуаров, арыков и велосипедных дорожек, а также переустройство инженерных сетей, демонтаж незаконных пристроек и ограждений. Дорожно-строительные работы по проезжей части планируется завершить до конца месяца текущего года.

Параллельно создаются условия для автомобилей, которые уйдут с коридора BRT. Сегодня во всех районах города завершается ремонт почти 160 улиц, ведется строительство трех новых транспортных развязок для увеличения пропускной способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части, организовано одностороннее движение на восьми центральных улицах города.

В этот же день глава мегаполиса ознакомился с проводимыми работами по пробивке проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова, которая позволит значительно уменьшить нагрузку на проспект Сейфуллина по направлениям «Север-Юг».

Сегодня на данном участке выполнены работы по устройству всех опор (буронабивные сваи, ростверки, стойки, ригели) и сооружению фундамента под лестничные сходы. Выполняется монтаж металлического пролетного строения, барьерного и перильного ограждения эстакады, переустройство водопровода, подпорной стены и др.

Стоит отметить, что этим летом в Алматы ведется благоустройство территорий во всех районах города. Капитальным ремонтом охвачены 48 подземных переходов. Если в прошлом году были отремонтированы 500 алматинских дворов, то в этом году обновят еще более 600 дворовых площадок во всех районах города.

За последний год построено и реконструировано почти 800 км инженерных сетей, в том числе 313 км водопровода, 266 км канализации, 150 км сети электроснабжения и 32,3 км сети теплоснабжения.

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