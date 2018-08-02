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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Окно в Европу

В Перми спустя пять лет вновь открывается прямое авиасообщение с Европой — авиакомпания «ЮВТ Аэро» получила разрешение Росавиации на выполнение перелетов из Перми в Калининград. Рейс будет субсидироваться из средств краевого бюджета и самой авиакомпании. Эксперты уверены в загрузке борта в связи с туристической привлекательностью города и возможностью отправиться из него в страны Европы.

Источник: Коммерсантъ

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит из Перми прямой рейс в Калининград. Данные об этом содержатся в документах Росавиации. Согласно информации ведомства, рейс будет субсидироваться из бюджета Пермского края и средств авиакомпании, по 25%. Летная программа будет действовать с 24 сентября по 31 декабря, дважды в неделю. Точное расписание пока не определено. Перелеты будут выполняться на самолете CRJ-200, пассажировместимость которого составляет 50 кресел.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» генеральный директор авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев, стоимость билета в одну сторону составит 5640 руб. Рейс будет выполняться без стыковки в других городах. Время в пути 3 часа 30 минут.

Напомним, краевые власти объявили о поддержке запуска новых направлений из Перми, среди которых Калининград, Минеральные Воды, Самара, Казань, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород и Когалым. Объем субсидий составит 87,7 млн руб. Федерация и субъект обеспечивают по 25% от стоимости перелетов. «ЮВТ Аэро» уже выполняет перелеты из Перми в Батуми, Геленджик, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самару, Симферополь и Усинск. Тип воздушного судна — Bombardier.

Ранее (в 2007—2009 годах) прямой рейс в Калининград из Перми осуществляла авиакомпания «КД Авиа». Направление было прервано в связи с банкротством перевозчика. Прямое авиасообщение Перми с Европой закрылось пять лет назад после ухода рейса «Чешских авиалиний».

По мнению директора «Бутика путешествий» Ольги Швецовой, рейс до Калининграда будет пользоваться спросом. «Калининград — очень красивый город, люди хотят его посмотреть. Там есть море, возможен и пляжный отдых. Это направление, как и многие в России, развивать нужно. Надо убеждать, что в России можно смотреть многие места и оставлять в ней деньги», — убеждена госпожа Швецова.

Директор сети турагентств «Планета» Виктор Тюлин также уверен в востребованности направления: «Спрос будет однозначно. Рейс “КД Авиа” пользовался большим спросом. Калининград — самый европейский город России, он интересен и как курорт: там много гостиниц, есть пляж, красивый пригород. На рейс будет выстраиваться очередь».

Кроме того, эксперты объясняют привлекательность Калининграда в связи с возможностью отправиться из него в другие страны. «Это окошко в Европу — на автобусе или самолете можно уехать дальше, это дешевле и удобнее, чем из других городов России», — пояснила Ольга Швецова. «Калининград — пересадочный хаб до Европы, вплоть до того что там можно взять автомобиль и отправиться на нем в Европу», — добавил Виктор Тюлин.

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