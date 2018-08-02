Картой «Простор» теперь можно оплатить проезд в пригородной электричке
Теперь проезд в пригородных электричках можно оплатить картой «Простор». О запуске новой системы оплаты в опытной зоне объявили «Агентство развития платежных систем» и
Теперь проезд в пригородных электричках можно оплатить картой «Простор». О запуске новой системы оплаты в опытной зоне объявили «Агентство развития платежных систем» и
Как пояснили в АРПС, с 1 августа «Простор» принимают в кассах и терминалах выдачи билетов. Если на станции кассы нет, предъявить карту нужно контролеру в вагоне поезда.
Нововведения с транспортными картами ожидаются и в