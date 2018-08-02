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17:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Картой «Простор» теперь можно оплатить проезд в пригородной электричке

Теперь проезд в пригородных электричках можно оплатить картой «Простор». О запуске новой системы оплаты в опытной зоне объявили «Агентство развития платежных систем» и Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Как пояснили в АРПС, с 1 августа «Простор» принимают в кассах и терминалах выдачи билетов. Если на станции кассы нет, предъявить карту нужно контролеру в вагоне поезда.

Нововведения с транспортными картами ожидаются и в Ростове-на-Дону — с 1 ноября для льготников планируют ввести социальную проездную карту.

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