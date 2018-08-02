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16:11 (мск), источник: Вести - Пермь

Программу прямых вылетов из Перми в Тунис закрывают досрочно

Ранее планировалось, что программа проработает до 21 октября.

Источник: Вести - Пермь

В пермском аэропорту сообщают о закрытии программы прямых вылетов из Перми в Тунис. Ее выполняла авиакомпания Azur Air. Прекращение перелетов инициировала она же.

Как поясняют эксперты, рейс в Тунис был открыт в то время, когда были закрыты и Египет, и Турция. Туристы переключились на новое направление, и оно стало выгодным для перевозчиков. Очевидно, сейчас ситуация серьезно изменилась. По крайней мере программа прямых перелетов до Туниса была свернута досрочно. Ранее планировалось, что она проработает до 21 октября.

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