В шаге от триллиона: что позволило Apple добиться нового рекорда
Впервые за десятилетие уступив второе место по продаже смартфонов, Apple тем не менее увеличила капитализацию до рекордных $990 млрд,
Впервые за десятилетие уступив второе место по продаже смартфонов, Apple тем не менее увеличила капитализацию до рекордных $990 млрд,
Результаты последнего квартала вплотную приблизили Apple к триллионной капитализации. На фоне обнародования финотчета акции подскочили на торгах в среду почти на 6%, несмотря на то, что Apple уступила Huawei второе место в мире среди поставщиков смартфонов. Сможет ли компания сохранить темпы роста на фоне ожесточения товарных войн с Китаем?
В третьем квартале, который завершился 30 июня, Apple отчиталась о росте выручки на 17% — до $53,3 млрд. Чистая прибыль компании росла еще более активными темпами — на 32% до $11,5 млрд. Гендиректор компании Тим Кук отметил, что рост доходов компании четвертый квартал подряд оценивается в двузначных числах.
География доходов
Ключевым драйвером роста продаж стал рынок США — выручка Apple на американском рынке выросла на 20% и составила почти половину от общего объема. Доходы Apple в США увеличиваются на фоне общего роста экономики страны. Кроме того, на финансовых результатах сказалось снижение ставки корпоративного налога на доход до 21%, принятое с 1 января 2018 года. Чуть медленнее росли продажи в Европе (14%), Японии (7%) и
Другим ключевым фактором стали продажи в Китае, где Apple нарастила выручку на 19% до $9,6 млрд. По всей видимости, на продажах компании пока не сказалась девальвация юаня в результате торговых войн США и Китая. Однако в долгосрочной перспективе обострение экономических отношений с Китаем может сказаться на финансах Apple не только с точки зрения снижения покупательской способности китайских пользователей.
Как отметил Тим Кук в ходе
Китайский прорыв
Еще один негативный фактор в Азии — стагнация китайского рынка смартфонов, согласно мнению аналитиков IHS Markit, процитированному Financial Times. Apple способна на этом рынке побороться с производителями Android за покупателей, которые меняют устаревшие модели на новые, но общие поставки устройств выглядят не впечатляюще.
Согласно отчету аналитической компании IDC, объем поставок смартфонов на глобальный рынок за
Активно растет и доля другого китайского производителя Xiaomi — увеличив поставки почти на 49%, компания уверенно занимает четвертое место. Бренд предлагает пользователям смартфоны по ценам чуть ниже, чем тройка лидеров — это позволило Xiaomi, например, опередить глобального лидера Samsung на рынке Индии. К слову, Samsung снизил отгрузки на мировой рынок на 10,4% по сравнению с прошлым годом, но все еще существенно опережает конкурентов, включая Apple. Таким образом, наиболее острую конкуренцию Apple — причем не только на китайском, но и на мировом рынке смартфонов — сейчас составляют именно китайские производители.
Устройства против сервисов
В структуре выручки Apple на iPhone
Выручка от продаж iPhone увеличилась за квартал на 20%. Примечательно, что средняя отпускная цена iPhone увеличилась по сравнению с прошлым годом на 19% до $724, что оказалось существенно выше ожиданий рынка. Сказался запуск iPhone X, цена которого выше предыдущих флагманов Apple.
Выручка в сегменте смартфонов выросла, в первую очередь, именно благодаря повышению средней цены — в количественном отношении продажи iPhone поднялись лишь на 1%. А это значит, что Apple успешно опробовала новую формулу успеха: вместо того, чтобы продавать больше устройств, нужно лишь убедить потребителей покупать их по более высокой цене.
Доход Apple от сервисов вырос на 31%, и его доля в выручке составила 18%. Здесь компания отчитывается о комиссиях с продаж контента и приложений в магазинах iTunes Store, App Store и Mac App Store, а также платежного сервиса Apple Pay, страхового плана AppleCare и прочих услуг.
Наиболее активный темп роста продемонстрировал сегмент «Другие устройства и сервисы», где Apple учитывает показатели продаж аксессуаров, часов Apple Watch, приставок Apple TV, колонок HomePod и так далее. Хотя в общей структуре доходов их вклад минимален, выручка в этой сфере выросла на 37% — не в последнюю очередь за счет спроса на беспроводные наушники AirPods.
Несмотря на то, что Apple продала на 1% больше iPad, выручка в сегменте снизилась на 5% — сказался запуск бюджетной модели. Доход от продаж Mac за квартал также упал на 5%, в то время как аналитики оценивают период как лучший в плане продаж ПК за последние шесть лет.
Акции на взлет
Несмотря на риски, с которыми Apple сталкивается в Китае, и стагнацию основного для себя источника доходов — рынка смартфонов, инвесторы проявили оптимизм в отношении перспектив акций компании.
После оглашения финотчета и по итогам торгов в среду, 1 августа, цена бумаг Apple выросла на 5,9% до $201,5 за акцию. Это позволяет оценить капитализацию компании в $988,4 млрд. Не исключено, что на положительный настрой инвесторов повлияли новости, что Apple потратила на обратный выкуп акций за квартал около $20 млрд, а с учетом выплаты дивидендов компания вернула акционерам почти $25 млрд.
Если акции сохранят динамику, то первую «компанию на триллион» мы сможем увидеть уже в текущем квартале. Однако, чтобы сохранить эту позицию, Apple предстоит показать, как она планирует преодолеть неблагоприятные внешние факторы — прежде всего те из них, что влияют на продажи iPhone.