В Казани появятся 62 новых светофора
Исполком Казани выделил 774 тысячи рублей на приобретение 62 новых светофоров с энергосберегающими световыми панелями.
Исполком Казани выделил 774 тысячи рублей на приобретение 62 новых светофоров с энергосберегающими световыми панелями.
Гарантийный срок эксплуатации светофоров нового образца составляет не менее пяти лет.
32 транспортных и 30 пешеходных объектов появятся на городских улицах не раньше конца сентября. Сам аукцион пройдет 16 августа.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 августа. Исполнитель обязан поставить и установить светофоры в течение 30 дней с момента заключения контракта.