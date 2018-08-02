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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани появятся 62 новых светофора

Исполком Казани выделил 774 тысячи рублей на приобретение 62 новых светофоров с энергосберегающими световыми панелями.

Гарантийный срок эксплуатации светофоров нового образца составляет не менее пяти лет.

32 транспортных и 30 пешеходных объектов появятся на городских улицах не раньше конца сентября. Сам аукцион пройдет 16 августа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 августа. Исполнитель обязан поставить и установить светофоры в течение 30 дней с момента заключения контракта.

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