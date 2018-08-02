Казахстан потеснил Беларусь на фармрынке России
Хотя Беларусь и остается абсолютным лидером среди стран ЕАЭС по экспорту лекарств в Россию, белорусская доля заметно падает.
Хотя Беларусь и остается абсолютным лидером среди стран ЕАЭС по экспорту лекарств в Россию, белорусская доля заметно падает.
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Производители Казахстана теснят белорусских на фармацевтическом рынке России, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma.
Россия остается главным рынком для экспорта белорусских лекарств. Как свидетельствуют данные аналитиков, в первом полугодии 2018 года РФ импортировала из стран ЕАЭС фармпродукции почти на 90 миллионов долларов США с учетом НДС.
Основная доля в поставках — у Беларуси, в этом полугодии 70% купленных в ЕАЭС лекарств пришлось на производителей из республики. Годом ранее доля была заметно больше — 92%.
Уменьшение белорусской доли совпало с увеличением казахской: если год назад доля фармпроизводителей из Казахстана составляла 7% среди импорта лекарств РФ из стран ЕАЭС, то в этом — уже 29%.
По некоторым препаратам Казахстан увеличил экспорт в Россию в 191 раз. Впрочем, выросли и показатели у ряда белорусских производителей. Казахстанские заводы больше продают антибиотиков, белорусские — обезболивающие.