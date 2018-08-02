Казахстан потеснил Беларусь на фармрынке России

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Производители Казахстана теснят белорусских на фармацевтическом рынке России, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma.

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Россия остается главным рынком для экспорта белорусских лекарств. Как свидетельствуют данные аналитиков, в первом полугодии 2018 года РФ импортировала из стран ЕАЭС фармпродукции почти на 90 миллионов долларов США с учетом НДС.

Основная доля в поставках — у Беларуси, в этом полугодии 70% купленных в ЕАЭС лекарств пришлось на производителей из республики. Годом ранее доля была заметно больше — 92%.

Уменьшение белорусской доли совпало с увеличением казахской: если год назад доля фармпроизводителей из Казахстана составляла 7% среди импорта лекарств РФ из стран ЕАЭС, то в этом — уже 29%.