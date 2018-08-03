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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Власти Кубани собираются ограничить строительство жилья в курортных городах

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Ограничения на строительство жилья на курортных территориях будут отражены в градостроительной документации курортных городов и поселков Кубани, сообщил РИА Новости руководитель департамента по архитектуре и градостроительству, главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин.

Источник: РИА Новости

Во время обсуждения итогов работы по решению проблем обманутых дольщиков с участием заместителя Генерального прокурора РФ Андрея Кикотя 26 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ряд изменений в градостроительную стратегию региона. Среди них — ограничения по высотности застройки Азово-Черноморского побережья в 300-метровой зоне и по объёму строительства жилья в курортных территориях.

«Хватит строить жилье в таком количестве в курортных городах. Всю страну переселить на побережье мы не сможем, и стремиться к этому не надо. А вот гостиницы, SPA-комплексы, развлекательные объекты, которые являются составной частью курортной инфраструктуры, должны строиться», — сказал Рысин.

Соответствующие изменения, пояснил он, должны обеспечиваться внесением изменений в градостроительную документацию курортных территорий.

«Это будет отражено в генпланах и правилах землепользования и застройки» — подчеркнул глава градостроительного ведомства региона.

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