Курс валют в Беларуси: доллар опять стоит больше двух рублей

Источник: Комсомольская правда

Как и неделю назад к ближе к выходным иностранные валюты начинают расти в цене. Прошедшие второго августа торги — тому подтверждение, обновленный «вес» валютной корзины сообщают в Белорусской валютно-фондовой бирже.

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Две самые популярные в Беларуси инвалюты продолжают дорожать. Доллар подорожал больше чем на копейку, а именно на 0,011 рубля и шагнул за двухрублевый рубеж 2,0002 белорусского рубля за один «зеленый».

Европейская валюта тоже не сдает позиции и прибавила в цене сразу 0,0016 рубля достигнув отметки 2,3264 белорусского рубля за один евро.