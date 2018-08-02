Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, где Запад проведет новый Майдан
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
На Урале проверяют данные о ребенке, которого 5 лет не выпускали из дома
За что бьют в Турции российских туристов
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в рукоприкладстве
Лариса Гузеева переборщила с фотошопом
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
18:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Курс валют в Беларуси: доллар опять стоит больше двух рублей

А российский рубль продолжает падать.

ЦБ: $ 63.1358   +0.58 € 73.4206   +0.31 ММВБ: $ 63.4625   +0.42 € 73.6800   +0.17
Источник: Комсомольская правда

Как и неделю назад к ближе к выходным иностранные валюты начинают расти в цене. Прошедшие второго августа торги — тому подтверждение, обновленный «вес» валютной корзины сообщают в Белорусской валютно-фондовой бирже.

Читайте также
Геополитика влияет на российский рубль все сильнее

Две самые популярные в Беларуси инвалюты продолжают дорожать. Доллар подорожал больше чем на копейку, а именно на 0,011 рубля и шагнул за двухрублевый рубеж 2,0002 белорусского рубля за один «зеленый».

Европейская валюта тоже не сдает позиции и прибавила в цене сразу 0,0016 рубля достигнув отметки 2,3264 белорусского рубля за один евро.

А вот кривая курса российского рубля продолжает убывать. Цена сотни российских рублей упала еще на 0,0095 белорусского рубля. И теперь за одну сотенную просят всего 3,1701 белорусского рубля.

Все новости региона
 На Минском полумарафоне ожидается 35 тысяч участников и новый маршрут
С 1 августа человечество живет в долг у Земли
Сенаторы США представили проект усиления санкций против РФ
Скончался российский актер Юрий Мартынов
Ученые придумали, как избавиться от пробок на дорогах
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
СМИ узнали схему хищения при реконструкции резиденции Путина
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь