Курс валют в Беларуси: доллар опять стоит больше двух рублей
А российский рубль продолжает падать.
А российский рубль продолжает падать.
Как и неделю назад к ближе к выходным иностранные валюты начинают расти в цене. Прошедшие второго августа торги — тому подтверждение, обновленный «вес» валютной корзины сообщают в Белорусской
Две самые популярные в Беларуси инвалюты продолжают дорожать. Доллар подорожал больше чем на копейку, а именно на 0,011 рубля и шагнул за двухрублевый рубеж 2,0002 белорусского рубля за один «зеленый».
Европейская валюта тоже не сдает позиции и прибавила в цене сразу 0,0016 рубля достигнув отметки 2,3264 белорусского рубля за один евро.
А вот кривая курса российского рубля продолжает убывать. Цена сотни российских рублей упала еще на 0,0095 белорусского рубля. И теперь за одну сотенную просят всего 3,1701 белорусского рубля.