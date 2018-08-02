Узбекские гранаты и дыни отправят на французские рынки

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В ходе переговоров с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия, торгово-промышленной палаты и других государственных органов и ведомств Франции были определены перспективы развития двусторонней торговли — сообщается на сайте минвнешторга Узбекистана.

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В рамках визита Жамшид Ходжаев посетил крупнейший в мире оптовый рынок свежих продуктов «Ранжис». Важным пунктом переговоров с президентом рынка Л. Лайани стал вопрос продвижения плодоовощной узбекской продукции на рынок Франции. Министр пригласил руководство «Ранжис» в Узбекистан для ознакомления с экспортным потенциалом страны и изучения возможности внедрения передового опыта Франции по сбыту сельскохозяйственной продукции.

«В настоящее время несырьевой экспорт республики во Францию представлен в незначительных объемах. В основном это вызвано сложностью выхода отечественной продукции на столь требовательный европейский рынок. Мы ведем переговоры с Европейским Союзом и, в частности, с Францией с целью максимального облегчения выхода узбекской продукции на европейские рынки путем приведения наших стандартов в соответствие с требованиями ЕС. Так мы сможем реализовать весь существующий потенциал экспорта плодоовощной и текстильной продукции», — рассказал Ходжаев.

По итогам проведенных переговоров в министерстве сельского хозяйства Франции сняты фитосанитарные ограничения в отношении узбекской дыни и граната, а также будут пересмотрены карантинные требования для ввоза из Узбекистана айвы, хурмы, сливы, смородины и других овощей и фруктов.