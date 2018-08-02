Цены на бытовую технику устремились вверх
По мнению аналитиков ЦБ Узбекистана, новые правила беспошлинного ввоза вызвали удорожание непродовольственных товаров.
По мнению аналитиков ЦБ Узбекистана, новые правила беспошлинного ввоза вызвали удорожание непродовольственных товаров.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Центробанк Узбекистана зафиксировал подорожание непродовольственных товаров после изменений в правилах торговли в интернете.
С 1 июля 2018 года вступили в силу количественные ограничения на беспошлинный ввоз физическими лицами потребительских товаров из сопредельных государств. Предельная сумма покупок через интернет снизилась втрое.
Как следует из показателей мониторинга, проводимого Центральным банком Республики Узбекистан, ведение новых правил повлияло на динамику цен на бытовую технику. В частности, утюги подорожали на 3,1%, электрочайники — на 2,4%, пылесосы — на 1,1%.
Напомним, в конце июля минюст разместил в
Ранее разрешалось совершать покупки на сумму до тысячи долларов в месяц.