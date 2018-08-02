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19:49 (мск), источник: Sputnik

Цены на бытовую технику устремились вверх

По мнению аналитиков ЦБ Узбекистана, новые правила беспошлинного ввоза вызвали удорожание непродовольственных товаров.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Центробанк Узбекистана зафиксировал подорожание непродовольственных товаров после изменений в правилах торговли в интернете.

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С 1 июля 2018 года вступили в силу количественные ограничения на беспошлинный ввоз физическими лицами потребительских товаров из сопредельных государств. Предельная сумма покупок через интернет снизилась втрое.

Как следует из показателей мониторинга, проводимого Центральным банком Республики Узбекистан, ведение новых правил повлияло на динамику цен на бытовую технику. В частности, утюги подорожали на 3,1%, электрочайники — на 2,4%, пылесосы — на 1,1%.

Напомним, в конце июля минюст разместил в Telegram-канале ссылку на постановление президента страны Шавката Мирзиеева, согласно которому норма для товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях установлена в размере одной тысячи долларов в течение календарного квартала.

Ранее разрешалось совершать покупки на сумму до тысячи долларов в месяц.

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