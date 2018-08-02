Минфин внес в кабмин законопроект о легализации интернет-продаж алкоголя
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете, сообщает
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете, сообщает
«Не все ведомства согласовали законопроект, он внесён с разногласиями. Окончательное решение по дальнейшей судьбе законопроекта будет приниматься в правительстве РФ», — сказал Сазанов.
Предполагается, что продавать смогут производители и оптовики. С 1 января 2020 года им может быть разрешена продажа всей алкогольной продукции в интернете.
Розничные
Законопроектом также предлагается введение новых видов лицензий — на розничную продажу алкогольной продукции и на розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции дистанционно через интернет. Введение такого лицензирования позволит оперативно идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов, рассчитывают в Минфине.
Продажа алкоголя будет возможна только через сайты в зоне egais.ru, доменное имя которых указано в соответствующей лицензии или реестре.
В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует — алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал разработчик законопроекта.