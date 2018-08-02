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20:16 (мск), источник: Интерфакс

Минфин внес в кабмин законопроект о легализации интернет-продаж алкоголя

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова.

Источник: Reuters

«Не все ведомства согласовали законопроект, он внесён с разногласиями. Окончательное решение по дальнейшей судьбе законопроекта будет приниматься в правительстве РФ», — сказал Сазанов.

На первом этапе, с 1 января 2019 года, предлагается разрешить продажу в интернете тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Предполагается, что продавать смогут производители и оптовики. С 1 января 2020 года им может быть разрешена продажа всей алкогольной продукции в интернете.

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Розничные интернет-продажи алкоголя станут возможны только с 2022 года.

Законопроектом также предлагается введение новых видов лицензий — на розничную продажу алкогольной продукции и на розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции дистанционно через интернет. Введение такого лицензирования позволит оперативно идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов, рассчитывают в Минфине.

Продажа пивных напитков через интернет будет возможна только теми организациями и ИП, которые будут включены в специальный реестр. Выдавать такие лицензии и включать в реестр будет Росалкогольрегулирование.

Продажа алкоголя будет возможна только через сайты в зоне egais.ru, доменное имя которых указано в соответствующей лицензии или реестре.

В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует — алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал разработчик законопроекта.

Категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступал Минздрав.
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