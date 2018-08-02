Пострадавшей по делу о хищении 2 млрд рублей оказалась «дочка» «Газпрома»
Жертвой группы мошенников, похитивших более 2 млрд руб., стала дочерняя компании «Газпрома» ООО «Газпром газэнергосеть», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Жертвой группы мошенников, похитивших более 2 млрд руб., стала дочерняя компании «Газпрома» ООО «Газпром газэнергосеть», сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Да, мы реально пострадавшие, это по нашему заявлению все», — сказал собеседник издания. Представитель «Газэнергосети» от комментариев отказался.
Ранее Министерство внутренних дел объявило о пресечении деятельности преступной группы, похитившей эту сумму у неназванной «крупной энергетической компании». По информации ведомства, преступление совершалось посредством заключения фиктивных договоров