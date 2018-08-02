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21:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Пострадавшей по делу о хищении 2 млрд рублей оказалась «дочка» «Газпрома»

Жертвой группы мошенников, похитивших более 2 млрд руб., стала дочерняя компании «Газпрома» ООО «Газпром газэнергосеть», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Да, мы реально пострадавшие, это по нашему заявлению все», — сказал собеседник издания. Представитель «Газэнергосети» от комментариев отказался.

Ранее Министерство внутренних дел объявило о пресечении деятельности преступной группы, похитившей эту сумму у неназванной «крупной энергетической компании». По информации ведомства, преступление совершалось посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов.

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