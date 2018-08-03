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03:18 (мск), источник: Губерния онлайн

На ремонт дорог к хабаровским школам потратят 10 млн рублей

В Хабаровске к 1 сентября собираются отремонтировать подходы к 23 образовательным учреждениям. На это выделят 10 млн рублей из городского бюджета.

Источник: Reuters

Как заверили в мэрии, реконструкция асфальта около школ не помешает рабочим привести в порядок трассы, попавшие в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Напомним, что в этом году планируется привести в порядок 93 километра дорожного полотна.

«В день наши предприятия выпускают свыше полутора тысячи тонн асфальтового покрытия. Из этого объема мы найдем возможность выделить триста — четыреста тонн на социальные объекты», — отметил начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

По словам специалиста, техники и рабочих также хватает.

Пока отремонтировать удалось пути к школам № 41 и № 47, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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