На ремонт дорог к хабаровским школам потратят 10 млн рублей

Источник: Reuters

Как заверили в мэрии, реконструкция асфальта около школ не помешает рабочим привести в порядок трассы, попавшие в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Напомним, что в этом году планируется привести в порядок 93 километра дорожного полотна.

«В день наши предприятия выпускают свыше полутора тысячи тонн асфальтового покрытия. Из этого объема мы найдем возможность выделить триста — четыреста тонн на социальные объекты», — отметил начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

По словам специалиста, техники и рабочих также хватает.