Выпускники детских домов вышли на митинг во Владивостоке

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае всё не решится проблема с жильём для детей-сирот. Люди в течении многих лет не могут получить законное жильё. Митинги среди них- не редкость. 2 августа недовольные устроили новый пикет.

Протестующие, съехавшиеся со всего Приморья, потребовали поставить распределение квартир на контроль прокуратуры Приморского края.

«Выступаем против неудовлетворительной работы администрации Приморья, которая повлекла огромную очередь на квартиры, требуем привлечь виновных к ответственности», — рассказывают бунтующие.