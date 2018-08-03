Выпускники детских домов вышли на митинг во Владивостоке
Поводом для забастовки стала крайне долгая выдача социального жилья.
Поводом для забастовки стала крайне долгая выдача социального жилья.
В Приморском крае всё не решится проблема с жильём для
Протестующие, съехавшиеся со всего Приморья, потребовали поставить распределение квартир на контроль прокуратуры Приморского края.
«Выступаем против неудовлетворительной работы администрации Приморья, которая повлекла огромную очередь на квартиры, требуем привлечь виновных к ответственности», — рассказывают бунтующие.
Отметим, в Приморье в очереди на жилье стоят 7040 сирот. Для решения этой проблемы, как пояснили в администрации региона, требуется восемь миллиардов рублей, но в бюджете края на 2018 год предусмотрен только один миллиард.