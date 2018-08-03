День железнодорожника: мифы о вагонах, белье и ценах на билеты

Источник: РИА Новости

В это воскресенье, 5 августа, в России отмечается День железнодорожника. РИА Новости в преддверии праздника постаралось развеять десять заблуждений, которые касаются компании и железных дорог.

Все вагоны принадлежат РЖД

РЖД входят в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. В собственности компании почти все железнодорожные пути России эксплуатационной длиной более 85 тысяч километров и 20 тысяч локомотивов. Но все ли вагоны, которые передвигаются по территории России, принадлежат РЖД?

Сама компания уже несколько лет не имеет в собственности грузовых вагонов. Они в рамках реформы были переданы в дочерние структуры, а частично реализованы на аукционах. То есть, в настоящее время грузовые вагоны разных типов принадлежат в основном частным железнодорожным операторам.

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Пассажирские вагоны поездов дальнего следования в рамках реформы были переданы в 100%-ную дочернюю компании — «Федеральную пассажирскую компанию». Сейчас ФПК эксплуатирует этот парк вагонов, в том числе поезда «Стриж», и занимается закупкой новых. При этом поезда «Сапсан» и «Ласточка» находятся на балансе РЖД, а Allegro («Аллегро») — у совместного предприятия железных дорог России и Финляндии.

Вагоны-рестораны принадлежат ФПК. При этом сама компания не кормит в них пассажиров. Данные вагоны сдаются в аренду другим компаниям. Эти сторонние компании и занимаются обслуживанием пассажиров, которые пришли поесть.

Помимо ФПК, занимающей более 90% рынка пассажирских перевозок в поездах дальнего следования в России, пассажиров перевозят частные железнодорожные компании. Например, между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют поезда частных компаний «Гранд Сервис Экспресс» и «Тверской экспресс», «Транскласссервис», вагоны которой включаются в составы поездов по целому ряду направлений. Также в Россию заезжают и поезда, которые принадлежат железным дорогам других стран, например, Белоруссии или Молдавии.

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Основной парк электричек за рядом исключений (например, «Центральная пригородная пассажирская компания» имеет более 80 собственных составов) по-прежнему остается у РЖД, и компания ежегодно занимаются его обновлением. Пригородные компании для перевозок берут электрички в аренду у РЖД.

РЖД полностью в ответе за перевозки в электричках

У большинства пассажиров бытует мнение, что РЖД «от и до» отвечают за перевозки в электричках и тарифы на билеты в них. Однако перевозки пассажиров в электричках с 2011 года осуществляют пригородные пассажирские компании (ППК), которые созданы РЖД совместно с регионами.

ППК рассчитывают и предлагают тарифы властям субъектов РФ, а те устанавливают их окончательный размер — чаще всего ниже экономически обоснованного уровня. Разницу между установленным тарифом и экономически обоснованным регионы должны возмещать перевозчику.

В поездах старые вагоны и белье

Представитель РЖД говорит РИА Новости, что регулярно обновляется подвижной состав поездов дальнего следования, ремонтируются вагоны, заменяются туалеты, устанавливаются кондиционеры, розетки и USB-порты для зарядки гаджетов.

ФПК в 2017 году также закупила 425 новых вагонов, а в 2018 году планирует приобрести 686 вагонов и выполнить капремонт 564 вагонов.

Из всего парка пассажирских вагонов дальнего следования, который составляет более 19 тысяч, 70,6% имеют кондиционеры, 54,9% — биотуалеты, 34,6% — розетки.

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Для поездов дальнего следования холдинг РЖД закупает новое постельное белье, одеяла и подушки. Только в 2018 году уже закуплено 1,4 миллиона комплектов постельного белья, 4,7 миллиона единиц постельных принадлежностей (подушек, одеял, матрацев).

«В поездах, курсирующих в сообщении Москва — Санкт-Петербург, Калининград, Таллин, Великий Новгород, Мурманск, Волгоград уже введены матрацы из современных искусственных материалов. Данные изделия формоустойчивые, долговечные, имеют небольшой вес, не впитывают запахи, максимально быстро восстанавливают форму и объем. Матрацы данного типа постепенно будут введены во все поезда формирования АО «ФПК», — говорят в РЖД.

РЖД ничего не делают для пассажиров

Некоторым кажется, что РЖД только зарабатывают на пассажирах, ничего не делая для них. Если посмотреть доходы РЖД, львиную долю из них приносят грузовые перевозки. При этом значительные средства вкладываются в подвижной состав для пассажиров. Представитель РЖД говорит, что холдинг старается обновлять и улучшать не только сами вагоны, но и запускать новые маршруты и сервисы.

В частности, с каждым годом растет спрос пассажиров на дневные поезда, и их число увеличивается. По итогам 2017 года доля перевозок дневными поездами от общего объема перевозок ФПК составила 13,5%, в первом полугодии 2018 года — почти 16%.

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Расширяется маршрутная сеть двухэтажных поездов. В настоящее время на сети РЖД двухэтажные поезда курсируют по восьми маршрутам, назначаются на маршруты скоростные поезда. В 2017 году добавлено семь скоростных поездов.

Вводятся новые услуги. В 2017 году глубина продажи билетов на поезда дальнего следования внутрироссийского сообщения увеличена с 60 до 90 суток до отправления; на билетах появились специальные пиктограммы, которые содержат информацию об услугах, доступных в пути следования; время в билетах и расписании на вокзалах указывается по местному времени.

Введена услуга предварительного заказа питания в дорогу, которую можно оформить во время покупки билета. В скоростном поезде «Невский экспресс», курсирующем между Москвой и Санкт-Петербургом, можно отправить детей в возрасте от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. Ребёнок всю дорогу будет под присмотром проводника.

Если пассажиру надо куда-то отправить своего питомца на время или зверушку в подарок, сделать это можно в поезде ФПК. Сервис работает в пилотном режиме в 13 поездах ФПК.

Билеты на поезда всегда дорогие

Тариф для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования ФПК в регулируемом сегменте — плацкарт и общие вагоны — определяет государство в лице ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов должны компенсироваться субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте — СВ, купе и люкс — устанавливает сама ФПК.

Компания продаёт билеты в регулируемом сегменте по системе динамического ценообразования, напоминают в РЖД. Она охватывает 95% перевозок ФПК в вагонах купе, СВ, люкс, вагонах с местами для сидения скоростных поездов внутригосударственного сообщения. «Используя возможности системы, пассажиры могут значительно сэкономить на стоимости проезда», — говорят в РЖД.

Главным фактором, влияющим на стоимость билетов, является спрос на них, поэтому в целях экономии поездки важно помнить о ряде моментов. Система применяет дифференцированные скидки в зависимости от расположения мест в вагоне. Например, в купе верхние места пользуются меньшим спросом, чем нижние, что приводит к установлению дифференцированной скидки на верхнюю полку.

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В некоторых случаях стоимость билетов зависит не только от времени года и дня недели, но и от времени суток. Как правило, стоимость билетов на поезда, отправляющихся примерно в 4−5 утра, значительно ниже билетов на поезда с более поздним временем отправления. Таким образом, если для пассажира временные рамки не являются жесткими, то цены на билеты, в таком случае, будут ниже.

Цены на билеты существенно снижаются в те сезоны, когда люди редко отправляются в поездки. К примеру, после новогодних каникул. Именно в такие периоды применяются минимальные тарифы. Даже разница всего в один день может ощутимо отразиться на тарифе.

Кроме того, напоминают в РЖД, ФПК регулярно проводит маркетинговые акции, которые позволяют сэкономить на стоимости проезда. «В 2017 году во всех сегментах перевозок было реализовано более 40 маркетинговых акций. Специальными тарифными предложениями воспользовалось более 20 миллионов пассажиров», — сообщили в РЖД.

Есть у компании и программа лояльности «РЖД Бонус», которая позволяет накапливать баллы за поездки.

РЖД в ответе за возврат денег за билет

Купить билет, не отстаивая очередь в кассу, можно на сайте РЖД или через официальное мобильное приложение. Если вы вдруг передумали ехать, сдать билет можно также через эти ресурсы.

При этом за возврат денег отвечает банк, через который проводятся операции по оплате (в случае с РЖД, банк ВТБ), или оператор, осуществляющей поддержку вашего электронного кошелька.

«Зачисление причитающихся денежных средств за неиспользованный электронный билет осуществляется на счет плательщика, с помощью которого производилась оплата электронного билета, в сроки, установленные правилами платежных систем (от семи до 30 календарных дней с момента оформления возврата в личном кабинете)», — говорится в официальной информации на сайте РЖД.

Если же деньги не вернулись на карту в срок до 30 суток после выбора функции возврата средств за билет, пассажиру надо обратиться в банк, с карты которого он оплачивал покупку (последние четыре цифры отмечены на вкладке «детали возврата»).

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Если вы оплатили билет через интернет и приложение электронными деньгами, вернули его, а деньги в указанный срок не пришли, следует обратиться к оператору, осуществляющему поддержку вашего электронного кошелька.

РЖД отвечают за строительство путепроводов над путями

Как часто, стоя в автомобиле на переезде перед железнодорожными путями в ожидании зеленого сигнала светофора, вы задавали себе вопрос: и, что эти РЖД не могут построить путепровод над путями?

Однако согласно законодательству, строительство автомобильных путепроводов не может осуществляться на средства РЖД. «Так как данный вид деятельности не является для компании профильным», — говорилось в комментарии одной из региональных местных дорог — филиалов РЖД.

При этом сами РЖД являются сторонником строительства автомобильных путепроводов через железнодорожные пути, особенно на скоростных участках. Компания считает, что это позволит решить существующие транспортные проблемы и значительно повысить безопасность. Регионы, например Москва, занимаются строительством путепроводов.

Решать вопрос привлечения средств на строительство путепроводов, в частности, предлагалось и за счет инвесторов. РЖД еще несколько лет назад подписывали с Московской областью соглашение о строительстве дополнительных виадуков над железной дорогой, передвижение по которым предполагалось сделать платным, сохранив при этом бесплатным проезд по обычному переезду.

В России есть высокоскоростные железнодорожные магистрали

Самым быстрым поездом в России в настоящее время является высокоскоростной поезд «Сапсан». Но это совсем не значит, что в России есть высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ). «Сапсан» может ехать со скоростью до 250 километров в час только на участке 180 километров, который является частью общей инфраструктуры на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Для большей скорости нужно строительство отдельных путей.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. ВСМ активно эксплуатируются и строятся, в частности, в Японии, Китае, Европе. В России сейчас нет таких дорог. Однако у РЖД есть планы их создания.

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Пилотный проект строительства ВСМ стоимостью около 1,7 триллиона рублей планируется реализовать на участке Москва-Казань. Предполагается, что скоростная магистраль протяженностью 770 километров пройдет по семи регионам РФ. Время в пути от столицы до Казани составит 3,5 часа.

Первым участком этой дороги, по планам РЖД, станет линия между Москвой и Владимиром. Строительство планируется начать в 2018 года и запустить поезда по ней в 2023 году. При этом существует большая программа развития скоростного и высокоскоростного сообщения в России. Она, в частности, предполагает строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург и города юга России.

Руководство РЖД не видит жалоб пассажиров

Пассажиры зачастую считают, что жалобы, которые они адресуют РЖД, не доходят до высшего руководства компании, и ответы носят характер «отписки».

Если зайти на главную страницу сайта РЖД, на ней есть баннер, который ведет в интернет-приемную гендиректора РЖД Олега Белозерова.

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«Для меня, руководителя такой компании, как “Российские железные дороги”, важна обратная информация от вас — и для оценки работы РЖД в целом, и для понимания текущей ситуации в конкретных направлениях деятельности компании, и для сбора ваших мнений относительно новых проектов и сервисов. Не стану давать невыполнимое обещание ответить на каждое обращение, но буду регулярно выносить на публичное обсуждение на сайте компании проблемные вопросы, которые носят массовый характер», — написано в обращении Белозерова.

Судя по сюжетам корпоративного телевидения РЖД, глава компании в курсе претензий. Белозеров лично зачастую зачитывает жалобы пассажиров на селекторах, на которых присутствует топ-менеджмент компании и по видеосвязи подключены главы местных дорог — филиалов РЖД, и указывает подчиненным на необходимость решения указанных в обращениях замечаний и избежание их повторения в будущем.

Больше всего претензий, конечно, поступает в сфере пассажирских перевозок. Генеральный директор ФПК Петр Иванов в начале года признавался журналистам, что старается читать все обращения, которые поступают на его личную почту, указанную на главной странице сайта ФПК.

Крымские дороги принадлежат РЖД

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Крымская железная дорога — федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В конце 2015 года дорога была передана как имущественный комплекс в федеральную собственность и отнесена к ведению Росжелдора, но не РЖД.

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Существующая железнодорожная однопутная дорога от Керчи в центр полуострова проходит до станции Владиславовка (район Феодосии), затем до узловой станции Джанкой на севере Крыма. Железнодорожное сообщение от Джанкоя до Симферополя — двухпутное и электрифицированное. Железнодорожное сообщение Крыма с Украиной и через ее территорию было прервано в 2014 году по инициативе украинской стороны.