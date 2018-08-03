В 2018 году отремонтируют более 130 км трассы «Сибирь»

Этот участок неподалёку от Канска не ремонтировали около 20 лет. Сейчас дорожники фактически воссоздают автотрассу заново. И таких участков в зоне в 600-километровой зоне ответственности управления дорог «Енисей» достаточно много. Уже обновили 41 километр дорожного полотна.



Сейчас основные работы ведутся Боготольском, Ачинском, Емельяновском, Берёзовском районах на обходах Красноярска. Меняется не только асфальт и барьерные ограждения, но и укрепляются обочины и кюветы, монтируются новые знаки, приводятся в порядок остановки. Работы на трассе «Сибирь» ведутся безостановочно. Большегрузные автомобили подъезжают буквально один за одним. За смену асфальтоукладчик укладывает на автодорогу примерно 1,5 км асфальта.



Ориентировочное завершение всех работ намечено на октябрь, но практика показывает, что, как правило, ремонты подходят к концу намного раньше. А сейчас дорожники просят всех водителей, проезжающих места восстановления дороги, быть крайне внимательными.



Дмитрий БЫЗОВ.