Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
5-летний принц Джордж попал в рейтинг самых стильных знаменитостей
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Поклонники восхищаются естественной красотой Екатерины Климовой
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Эмили Ратаковски перевоплотилась в Жаклин Кеннеди для новых съек
Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь блистали на ужине в Монако
В светской тусовке обсуждают расставание Долиной с третьим мужем
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
05:52 (мск), источник: Вести - Красноярск

В 2018 году отремонтируют более 130 км трассы «Сибирь»

В этом году будет отремонтировано более 130 км трассы «Сибирь». Об этом сообщили в федеральном управлении автодорог «Енисей». Сейчас работы ведутся в четырёх районах края и это очень масштабное строительство, фактически рабочие отремонтируют пятую часть транспортной артерии.

Источник: Вести - Красноярск

Этот участок неподалёку от Канска не ремонтировали около 20 лет. Сейчас дорожники фактически воссоздают автотрассу заново. И таких участков в зоне в 600-километровой зоне ответственности управления дорог «Енисей» достаточно много. Уже обновили 41 километр дорожного полотна.

Сейчас основные работы ведутся Боготольском, Ачинском, Емельяновском, Берёзовском районах на обходах Красноярска. Меняется не только асфальт и барьерные ограждения, но и укрепляются обочины и кюветы, монтируются новые знаки, приводятся в порядок остановки. Работы на трассе «Сибирь» ведутся безостановочно. Большегрузные автомобили подъезжают буквально один за одним. За смену асфальтоукладчик укладывает на автодорогу примерно 1,5 км асфальта.

Ориентировочное завершение всех работ намечено на октябрь, но практика показывает, что, как правило, ремонты подходят к концу намного раньше. А сейчас дорожники просят всех водителей, проезжающих места восстановления дороги, быть крайне внимательными.

Дмитрий БЫЗОВ.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Названа причина смерти актера Юрия Мартынова
СМИ узнали о разоблачении агента ФСБ в посольстве США в Москве
Вступил в силу закон о повышении госпошлины на загранпаспорт
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь