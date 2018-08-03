На Красноярской ТЭЦ-1 СГК идёт большой ремонт

Источник: НИА Красноярск

Тепловая мощность этого котлоагрегата составляет 134 Гкал/час. Почти сотня специалистов будет работать в течение 66 дней, чтобы устранить повреждения, вызванные длительной эксплуатацией во время отопительного сезона. Завершение ремонта назначено на 18 сентября.

На сегодняшний день завершена экспертиза безопасности трубопровода, проводятся работы по замене части оборудования, необходимого для восстановления производительности котла до уровня нормативных параметров нового оборудования и экономичной работы.