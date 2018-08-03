На Красноярской ТЭЦ-1 СГК идёт большой ремонт
На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании проводят капитальный ремонт котла № 14, способного обогреть 827 девятиэтажных домов.
На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании проводят капитальный ремонт котла № 14, способного обогреть 827 девятиэтажных домов.
Тепловая мощность этого котлоагрегата составляет 134 Гкал/час. Почти сотня специалистов будет работать в течение 66 дней, чтобы устранить повреждения, вызванные длительной эксплуатацией во время отопительного сезона. Завершение ремонта назначено на 18 сентября.
На сегодняшний день завершена экспертиза безопасности трубопровода, проводятся работы по замене части оборудования, необходимого для восстановления производительности котла до уровня нормативных параметров нового оборудования и экономичной работы.
«На первой красноярской теплоэлектростанции установлено 17 котлоагрегатов, каждый из них регулярно проходит диагностику и при необходимости ремонтируется. Ремонтная кампания на нашей станции проходит традиционно летом и сейчас в самом разгаре. Все работы идут по графику и выполняются в срок», — рассказал Сергей Бородулин, директор Красноярской ТЭЦ-1 СГК.