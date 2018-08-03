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07:39 (мск), источник: Om1.ru

В омских районных клиниках устанавливают новую технику

Сразу в четырех больницах обновят флюрограф.

Накануне в областном минздраве рассказали о новой технике, которая появится в районных поликлиниках. Так, в Нижнеомском медицинском учреждении уже появился новый флюрограф. Аппарат обошелся региональной казне в 6,2 миллиона рублей.

Как сообщают в правительстве, за одну рабочую неделю новый флюрограф опробовали уже 147 жителей. Кроме того, аппарат позволит вовремя выявить туберкулез, онкологию и другие опасные болезни.

Добавим, что в 2018 году флюрографы установят также в Нововаршавской, Кормиловской и Москаленской районных поликлиниках. На приобретение и установку новой техники из федерального и регионального бюджета выделили около 460 миллионов рублей.

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