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07:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В ходе программы «Комфортная городская среда» в Новосибирской области ремонтируют дворы и парки

В Горном, Купино, Верх-Ирмени, Кочках, Ордынском и Линёве отремонтировали дворы и парки. Сегодня опубликовали новые данные о реализации в Новосибирской области программы «Комфортная городская среда».

Источник: Вести - Новосибирск

В дорожной карте на 2018 год — 52 населенных пункта, в планах — благоустроить 142 дворовых территории и 31 общественное пространство. Часть работ уже завершена, ремонт некоторых работ продолжат в следующем году. Финансирование районы получат из федерального и областного бюджетов, объем — от 1,5 до 128 миллионов рублей.

Напомним, в мае по решению главы региона Андрея Травникова был создан Совет, который отслеживает исполнение в Новосибирской области нового майского указа Президента. Более 20 направлений работы разделены на три блока, один из которых — «Комфортная среда». Термин сейчас приобретает реальные очертания, например, для искитимцев: в райцентре завершают реконструкцию городского парка.

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Здесь в 30-е годы среди сорной травы высадили первые деревья: Парк культуры и отдыха Искитима — безмолвный свидетель всей истории города — теперь готов шагнуть в новый этап.

Вадим Матушкин, начальник Управления культуры администрации г. Искитима: «Парку в прошлом году исполнилось 80 лет, и этот парк — самое любимое место для горожан. Когда были предложения, чтобы наш город входил в эту программу, конечно, самым приоритетным и для жителей, и для власти было выбрать именно этот парк».

Парк выбрали голосованием для реконструкции в рамках программы «Комфортная городская среда». На ремонт из бюджета выделили порядка 34 миллионов рублей. Работы начали в прошлом году, предварительно спросив у искитимцев, что они хотят видеть в финале.

Владислав Байдраков, житель г. Искитима: «Самым главным нашим предложением была спортивная площадка, потому что очень много детей приходит сюда, очень много молодежи проводит здесь время, и нам ее, слава богу, сделали — очень красивую, как вы видите».

Проект реконструкции подготовил местный архитектор. Теперь в парке будет несколько зон.

Ольга Дурных, корреспондент: «Это, например, зона для прогулок с детьми. Скоро здесь на специальном покрытии установят качели, а над лавочками будут навесы, которые в случае чего спасут маленьких посетителей и их родителей от дождя и солнца».

Планов много: брусчатка на аллее фонтанов, новые скамейки, качели, освещение, сцена, и, конечно, главная гордость летнего сезона — ландшафтный дизайн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Науменко, директор Парка культуры и отдыха им. Коротеева: «Порядка 800 деревьев и кустарников 40 пород будут насажены — искитимцы увидят те породы деревьев, которые здесь еще не присутствуют. И еще один из этапов — планируем сделать цветную подсветку: вот эта аллея, которая располагается справа».

Окончательный шик наведут к 1 ноября, но любопытные горожане уже заглядывают на обновленные аллеи парка.

Людмила Корнева, жительница г. Искитима: «Он стал шире, чище, светлее. Очень красивый. И мы надеемся, что он будет еще лучше».

И безопаснее — об этом в рамках реконструкции тоже подумали: 60 видеокамер и новый штат охраны будут следить в парке за порядком.

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