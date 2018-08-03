Хлеб с маслом: что больше всего подорожало и подешевело в Башкирии

Источник: Башинформ

По информации Башстата, больше всего за неделю подорожала морковь — на 5,4 процента. Ее средняя цена сейчас достигает в республике почти 53 рублей за килограмм.

В список ставших дороже продуктов также попали: баранина, куры, пшено, яблоки, вермишель, шлифованный рис, мороженая рыба, сахар, цельное стерилизованное молоко, чай, говядина, репчатый лук, свинина, гречневая крупа, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки.

За неделю они стали обходиться жителям Башкирии на 0,1 — 2,3 процента.

И, наоборот, больше других в регионе снизилась стоимость белокочанной капусты — минус 4,6 процента за неделю. Сейчас ее можно приобрести в среднем за 20 рублей килограмм.

В перечень ставших доступней продуктов также вошли: сыры, пшеничная мука, подсолнечное масло, картофель, соль, яйца и цельное пастеризованное молоко. Недельное снижение цен на эти продукты составило 0,2 — 1,3 процента.