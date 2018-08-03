Хлеб с маслом: что больше всего подорожало и подешевело в Башкирии
Статистики Башкирии опубликовали данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на социально значимые продукты.
Статистики Башкирии опубликовали данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на социально значимые продукты.
По информации Башстата, больше всего за неделю подорожала морковь — на 5,4 процента. Ее средняя цена сейчас достигает в республике почти 53 рублей за килограмм.
В список ставших дороже продуктов также попали: баранина, куры, пшено, яблоки, вермишель, шлифованный рис, мороженая рыба, сахар, цельное стерилизованное молоко, чай, говядина, репчатый лук, свинина, гречневая крупа, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки.
За неделю они стали обходиться жителям Башкирии на 0,1 — 2,3 процента.
И, наоборот, больше других в регионе снизилась стоимость белокочанной капусты — минус 4,6 процента за неделю. Сейчас ее можно приобрести в среднем за 20 рублей килограмм.
В перечень ставших доступней продуктов также вошли: сыры, пшеничная мука, подсолнечное масло, картофель, соль, яйца и цельное пастеризованное молоко. Недельное снижение цен на эти продукты составило 0,2 — 1,3 процента.
Неизменными за это время остались в регионе только цены на сливочное масло и хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 470 и 44 рубля за килограмм в среднем.