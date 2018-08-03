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08:07 (мск), источник: Apiural.ru

Строители до конца лета закроют часть улицы Профсоюзной

ЕКАТЕРИНБУРГ. Строители 4 августа начнут процесс сооружения монолитной камеры водопровода в районе пересечения улиц Профсоюзной и Инженерной в микрорайоне Химмаш. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Чтобы выполнить на данном объекте весь объем запланированных работ, строители практически на месяц перекроют движение транспорта по улице Профсоюзной от ее пересечения с улицей Инженерной до въезда во двор дома, расположенного по адресу Инженерная, 67.

Таким образом, автомобилистам придется объезжать закрытый участок на Химмаше по улицам Бородина, Альпинистов и Инженерной в период с 4 по 31 августа 2018 года.

© Служба новостей «АПИ».

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