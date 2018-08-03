Птичий грипп вплотную подобрался к границам Башкирии

Мероприятие проводил председатель заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

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«Ситуация для республики сложилась непростая, — отметил Ильшат Ильдусович. — Мы буквально окружены регионами, в которых зарегистрированы и продолжают регистрироваться очаги вспышек птичьего гриппа и АЧС. Все понимают насколько это опасно. У республики есть отрицательный опыт с ящуром сельскохозяйственных животных, возникшем в двух районах Башкортостана в прошлом году. Тогда только прямой ущерб составил 50 млн рублей. А косвенные затраты республика несет до сих пор. Только в октябре ожидается присвоение региону статуса “благополучный с вакцинацией”. А неблагополучный статус уже отпугнул ряд инвесторов, сковал работу ряда местных производителей».

В Башкирии идет работа по недопущению заноса инфекции на территорию нашей республики. На основных дорогах организованы пять ветеринарных постов, на которых круглосуточно дежурят специалисты Госветнадзора и полиции. Проводится досмотр грузов на наличие ветеринарно-сопроводительных документов. Но и этого пока недостаточно, отметил Ильшат Фазрахманов.

Поэтому и было принято решение о внеочередном созыве заседания межведомственной комиссии, которая недавно обновилась. Главная, принципиальная задача комиссии, не допустить в республику особо опасные, карантинные болезни животных.