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09:35 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Птичий грипп вплотную подобрался к границам Башкирии

Накануне в Уфе состоялось внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам предупреждения возникновения особо опасных и карантинных, в том числе общих для человека и животных болезней в Республике Башкортостан.

Мероприятие проводил председатель заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

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«Ситуация для республики сложилась непростая, — отметил Ильшат Ильдусович. — Мы буквально окружены регионами, в которых зарегистрированы и продолжают регистрироваться очаги вспышек птичьего гриппа и АЧС. Все понимают насколько это опасно. У республики есть отрицательный опыт с ящуром сельскохозяйственных животных, возникшем в двух районах Башкортостана в прошлом году. Тогда только прямой ущерб составил 50 млн рублей. А косвенные затраты республика несет до сих пор. Только в октябре ожидается присвоение региону статуса “благополучный с вакцинацией”. А неблагополучный статус уже отпугнул ряд инвесторов, сковал работу ряда местных производителей».

В Башкирии идет работа по недопущению заноса инфекции на территорию нашей республики. На основных дорогах организованы пять ветеринарных постов, на которых круглосуточно дежурят специалисты Госветнадзора и полиции. Проводится досмотр грузов на наличие ветеринарно-сопроводительных документов. Но и этого пока недостаточно, отметил Ильшат Фазрахманов.

Поэтому и было принято решение о внеочередном созыве заседания межведомственной комиссии, которая недавно обновилась. Главная, принципиальная задача комиссии, не допустить в республику особо опасные, карантинные болезни животных.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ, по состоянию на 30 июля 2018 г. в режиме карантина по гриппу А птиц находится 72 очага инфекции, в том числе: 15 — в Самарской, 5 — в Пензенской, 1 — в Курской, 1 — в Саратовской, 3 — в Смоленской, 6 — в Орловской, 3 — в Ростовской, 2 — в Нижегородской, 1 — в Ульяновской областях, 11 — в Чувашской Республике и 24 — в Республике Татарстан.

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