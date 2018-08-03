Структура En+ Дерипаски выделила участок для майнинга в Иркутске

Участок площадью 21 800 кв. м расположен в черте Иркутска. Компания обеспечивает подвод кабелей мощностью 14,8 МВт до границы, но арендатор должен будет самостоятельно запустить сетевое оборудование на участке.

Земля предлагается в аренду на пять лет с возможной пролонгацией, месяц аренды будет стоить минимум 277 000 руб., первые пять месяцев ставка будет льготной — 207 600 руб. Компания указывает, что самый низкий возможный тариф на электроэнергию в 2018 г. составит 2,16 руб./кВтч.

«Иркутскэнерго» является крупнейшей российской энергоугольной компанией. Более 90% ее акций владеет попавшая в апреле под санкции США «Евросибэнерго», которая в свою очередь входит в также подсанкционный энерго-металлургический холдинг En+ Дерипаски.