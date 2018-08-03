Структура En+ Дерипаски выделила участок для майнинга в Иркутске

Участок площадью 21 800 кв. м расположен в черте Иркутска. Компания обеспечивает подвод кабелей мощностью 14,8 МВт до границы, но арендатор должен будет самостоятельно запустить сетевое оборудование на участке.
Земля предлагается в аренду на пять лет с возможной пролонгацией, месяц аренды будет стоить минимум 277 000 руб., первые пять месяцев ставка будет льготной — 207 600 руб. Компания указывает, что самый низкий возможный тариф на электроэнергию в 2018 г. составит 2,16 руб./кВтч.
«Иркутскэнерго» является крупнейшей российской энергоугольной компанией. Более 90% ее акций владеет попавшая в апреле под санкции США «Евросибэнерго», которая в свою очередь входит в также подсанкционный энерго-металлургический холдинг En+ Дерипаски.
В феврале на тот момент гендиректор En+ Максим Соков говорил «Ведомостям», что группа намерена заработать на майнерах, и компания ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, уточнял Соков. Речь шла о пяти площадках — на базе Усть-Илимской ГЭС мощностью 3840 МВт, теплоэлектроцентрали мощностью 525 МВт, ГЭС в Братске мощностью 4500 МВт, а также иркутских ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт.