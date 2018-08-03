Первую партию молдавской голубики отправили на экспорт
Первую партию молдавской голубики отправили на экспорт. Ягоды, выращенные в Страшенском районе, попали на прилавки сети московских супермаркетов.
Первую партию молдавской голубики отправили на экспорт. Ягоды, выращенные в Страшенском районе, попали на прилавки сети московских супермаркетов.
Производитель на отсутствие спроса не жалуется.
«Каждую неделю — по
Экспорт в ЕС фермер надеется наладить уже в следующем году. А до тех пор — купить дополнительные холодильники и упаковочную линию.
«Нужно минимум 80 тонн, а лучше сто. Например, сеть METRO в России готова принимать по два грузовика в неделю. Но чтоб сбрать большую партию, ягоды нужно
В Агентстве продовольственной безопасности говорят, что голубика, выращенная в Страшенах, соответствуют международным стандартам.
«При экспорте голубики замечаний о фитосанитарном состоянии не было. Это значит, что все требования были соблюдены», — сказала глава управления НАПБ Светлана Лунгу.
«То, что Молдова начала экспортировать такую продукцию, очень радует. Рентабельность довольно высокая», — отметил глава управления минсельхоза Василе Шарбан.
В будущем фермер рассчитывает открыть производство варенья из голубики. Его тоже будут отправлять за рубеж.