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11:26 (мск), источник: Publika.md

Первую партию молдавской голубики отправили на экспорт

Первую партию молдавской голубики отправили на экспорт. Ягоды, выращенные в Страшенском районе, попали на прилавки сети московских супермаркетов.

Источник: Publika.md

Производитель на отсутствие спроса не жалуется.

«Каждую неделю — по два-три предложения. Звонят из Москвы, Воронежа и Санк-Петербурга, из Польши — Любляны и Познани. В России условия очень простые. Нужны только пластиковые контейнеры», — сказал фермер Юрий Тарай.

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Экспорт в ЕС фермер надеется наладить уже в следующем году. А до тех пор — купить дополнительные холодильники и упаковочную линию.

«Нужно минимум 80 тонн, а лучше сто. Например, сеть METRO в России готова принимать по два грузовика в неделю. Но чтоб сбрать большую партию, ягоды нужно где-то упаковывать и хранить», — сказал фермер Юрий Тарай.

В Агентстве продовольственной безопасности говорят, что голубика, выращенная в Страшенах, соответствуют международным стандартам.

«При экспорте голубики замечаний о фитосанитарном состоянии не было. Это значит, что все требования были соблюдены», — сказала глава управления НАПБ Светлана Лунгу.

«То, что Молдова начала экспортировать такую продукцию, очень радует. Рентабельность довольно высокая», — отметил глава управления минсельхоза Василе Шарбан.

В будущем фермер рассчитывает открыть производство варенья из голубики. Его тоже будут отправлять за рубеж.

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