Первую партию молдавской голубики отправили на экспорт

Экспорт в ЕС фермер надеется наладить уже в следующем году. А до тех пор — купить дополнительные холодильники и упаковочную линию.



«Нужно минимум 80 тонн, а лучше сто. Например, сеть METRO в России готова принимать по два грузовика в неделю. Но чтоб сбрать большую партию, ягоды нужно где-то упаковывать и хранить», — сказал фермер Юрий Тарай.



В Агентстве продовольственной безопасности говорят, что голубика, выращенная в Страшенах, соответствуют международным стандартам.



«При экспорте голубики замечаний о фитосанитарном состоянии не было. Это значит, что все требования были соблюдены», — сказала глава управления НАПБ Светлана Лунгу.



«То, что Молдова начала экспортировать такую продукцию, очень радует. Рентабельность довольно высокая», — отметил глава управления минсельхоза Василе Шарбан.



В будущем фермер рассчитывает открыть производство варенья из голубики. Его тоже будут отправлять за рубеж.