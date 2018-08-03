Новый мост и большая транспортная развязка через Дон обойдется в 2,5 млрд рублей

Новый большой мост, соединяющий берега Дона, может появится в донской столице. О новом объекте заявлено в проекте стратегии социально-экономического развития города Ростова до 2035 года, опубликованном на сайте горадминистрации.

Новая транспортная развязка будет включать в себя не только мост, но и съезд на Зеленый остров, излюбленное место отдыха ростовчан. Сумма для реализации проекта Восточного обхода Ростова нужна немаленькая, 2,5 млрд рублей. Средства планируют выделить из федерального и областного бюджетов. Старт реализации масштабного проекта запланировал на 2027−2030 год.