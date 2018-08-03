В Перми ограничат движение на перекрестке улиц Островского и Революции

Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис в эфире радио «КП"-Пермь» рассказал о том, что в ближайшее время будет проводиться ремонтные работы на перекрестке улиц Островского и Революции. Точная дата перекрытия движения будет объявлена позднее.

— Сложность состоит в том, что трубы лежат прямо на перекрестке, — рассказал Максим Кис. — Поэтому придется ограничивать движение транспорта. Будут сохранен проезд только по двум полосам в каждом направлении. Кроме того, будут запрещены левые повороты по ул. Революции. Подрядчик должен завершить работы до конца августа.

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Особенно неприятно, что работы в районе Средней дамбы будут вестись одновременно с закрытием ул. Уральской на ремонт. С 4 августа был запрещен проезд всех видов транспорта от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки.

Максим Кис рассказал, как можно объехать ул. Уральскую и как изменится работа светофоров.

— Автомобилистам можно объехать ул. Уральскую по улицам Лебедева и КИМ, — объясняет начальник Пермской дирекции дорожного движения. — Для удобства автомобилистов меняется одностороннее движение на ул. Р. Землячки. На участке от Уральской до Лебедева она станет односторонней в другую сторону. Одна полоса уйдет на ул. Лебедева, вторая — на ул. КИМ.

Планируется. что трамвай по ул. Уральской пустят в начале сентября, а автомобильное движение откроют в октябре.

Кроме того, изменится работа светофоров на перекрестках улиц Лебедева-Крупской, КИМ-Крупской и в районе Цирка. Также из-за большого количества аварий введен новый режим работы светофоров на перекрестке улиц Николая Островского и Луначарского. Только в этом году на нем сбили двух пешеходов. Светофор будет работать по схеме, которая уже опробована на пересечении улиц Екатерининская — Куйбышева и Луначарского — Куйбышева.

В частности, будет разделено движение транспорта по улице Луначарского на две отдельные фазы, что позволит повысить безопасность движения пешеходов. Движение транспорта по улице Луначарского будет осуществляться поочередно: сначала от улицы Клименко, совместно с пешеходами, которые переходят через улицу Николая Островского. При движении по улице Луначарского от улицы Максима Горького для пешеходов будет гореть красный свет.