В Челябинске дорожает мясо, но падают цены на бензин

Источник: AP 2018

Так, за неделю более чем на 5% подорожала тушка цыпленка бройлера от компании «Чебаркульская птица». Теперь она стоит почти 120 рублей. Кроме того, на 3,4% выросли цены на свиной окорок у агрофирмы «Ариант». Стоимость говядины, рыбы, молока и сезонных овощей не изменилась.

«Речь идёт об оптово-отпускных ценах производителей продовольственных товаров. Они могут отличаться от цен в розничных магазинах, которые применяют надбавку торговой сети. Кроме того, супермаркеты могут закупать товары не напрямую у производителей, а через цепочку посредников, которые также устанавливают надбавку», — уточнили в Челябинском УФАС России.