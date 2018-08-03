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17:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Красноармейском районе Волгограда восстанавливают улицу Фадеева

На улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда восстанавливается дорожное покрытие. Здесь уже уложено более 500 тонн асфальтобетона.

По данным пресс-службы городской администрации, параллельно с этой работой здесь ремонтируют дождеприемники, колодцы сетей. Общая площадь реконструкции составит более 17,5 тысяч квадратных метров.

Помимо улицы Фадеева дорожное полотно обновляется и на участке от моста через Волго-Донской канал до разворотного кольца в районе улиц Удмуртской и Довженко. Здесь для более удобного и безопасного проезда транспорта строители увеличат ширину проезжей части, вдоль дороги установят водоналивные баки, оборудуют дополнительные точки освещения.

Добавим, оставить свой отзыв о реконструкции волгоградских дорог можно на официальной странице проекта «Безопасные и качественные дороги» в соцсети.

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