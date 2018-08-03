В Красноармейском районе Волгограда восстанавливают улицу Фадеева
На улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда восстанавливается дорожное покрытие. Здесь уже уложено более 500 тонн асфальтобетона.
На улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда восстанавливается дорожное покрытие. Здесь уже уложено более 500 тонн асфальтобетона.
По данным
Помимо улицы Фадеева дорожное полотно обновляется и на участке от моста через
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