Ремонт Мызинского моста выполнен почти на 50%. Об этом рассказал замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко по итогам выездного совещания 3 августа.



Сейчас подрядчик начал работы по гидроизоляции. Также увеличились темпы приемки бетона и при хорошей погоде до конца следующей недели начнется укладка нижних слоев литого асфальтобетона.



«На сегодняшний день мы приближаемся уже к 50-процентной отметке по проведенным работам. Мы поставили подрядчику задачу по устройству гидроизоляции: 100 погонных метров в сутки», — рассказал Александр Герасименко. По его словам, при сохранении таких темпов, к 8 сентября может быть полностью закончено устройство нижних слоев асфальтобетона. Параллельно начнется разборка крайних полос.



Он отметил, что по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова работы, не связанные с определенным временем суток, в первую очередь будут проводиться ночью. А закрытие моста для частного транспорта поможет ускорить доставку бетонных смесей на объект.



Напомним, ремонт Мызинского моста начался 9 июля. Также ранее сообщалось о том, что работы на мосту идут в две смены.