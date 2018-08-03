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14:36 (мск), источник: Newsroom24.ru

Ремонт Мызинского моста выполнен почти на 50%

Сейчас начались работы по гидроизоляции.

Источник: Newsroom24.ru

Ремонт Мызинского моста выполнен почти на 50%. Об этом рассказал замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко по итогам выездного совещания 3 августа.

Сейчас подрядчик начал работы по гидроизоляции. Также увеличились темпы приемки бетона и при хорошей погоде до конца следующей недели начнется укладка нижних слоев литого асфальтобетона.

«На сегодняшний день мы приближаемся уже к 50-процентной отметке по проведенным работам. Мы поставили подрядчику задачу по устройству гидроизоляции: 100 погонных метров в сутки», — рассказал Александр Герасименко. По его словам, при сохранении таких темпов, к 8 сентября может быть полностью закончено устройство нижних слоев асфальтобетона. Параллельно начнется разборка крайних полос.

Он отметил, что по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова работы, не связанные с определенным временем суток, в первую очередь будут проводиться ночью. А закрытие моста для частного транспорта поможет ускорить доставку бетонных смесей на объект.

Напомним, ремонт Мызинского моста начался 9 июля. Также ранее сообщалось о том, что работы на мосту идут в две смены.

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