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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Госдолг Волгоградской области уменьшился до 54 миллиардов

За последние пять месяцев госдолг Волгоградской области снизился на миллиард рублей.

Источник: Комсомольская правда

По данным Минфина РФ, на 1 июля 2018 года регион задолжал 53,909 миллиарда рублей. А на 1 февраля сумма госдолга достигала 54,859 миллиарда.

Как пояснили «КП-Волгоград» в администрации области, в течение года регион берет краткосрочные кредиты, но вовремя их отдает. Погасили несколько кредитов и в июле, так что по итогам месяца сумма госдолга будет еще ниже. А нагрузка областной казны по его обслуживанию за семь месяцев уменьшилась на 6,2%.

Сэкономить на процентах по долгам области позволили льготные бюджетные кредиты, которые куда дешевле коммерческих. К началу года доля бюджетных кредитов в общей сумме госдолга Волгоградской области составляла 43,9%, коммерческих — 22,1%. К августу соотношение изменилось до 44,7% и 23,5% соответственно. На долю государственных ценных бумаг приходится 30,3% госдолга области, еще полтора процента — госгарантии.

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