Госдолг Волгоградской области уменьшился до 54 миллиардов
За последние пять месяцев госдолг Волгоградской области снизился на миллиард рублей.
За последние пять месяцев госдолг Волгоградской области снизился на миллиард рублей.
По данным Минфина РФ, на 1 июля 2018 года регион задолжал 53,909 миллиарда рублей. А на 1 февраля сумма госдолга достигала 54,859 миллиарда.
Как пояснили «КП-Волгоград» в администрации области, в течение года регион берет краткосрочные кредиты, но вовремя их отдает. Погасили несколько кредитов и в июле, так что по итогам месяца сумма госдолга будет еще ниже. А нагрузка областной казны по его обслуживанию за семь месяцев уменьшилась на 6,2%.
Сэкономить на процентах по долгам области позволили льготные бюджетные кредиты, которые куда дешевле коммерческих. К началу года доля бюджетных кредитов в общей сумме госдолга Волгоградской области составляла 43,9%, коммерческих — 22,1%. К августу соотношение изменилось до 44,7% и 23,5% соответственно. На долю государственных ценных бумаг приходится 30,3% госдолга области, еще полтора процента — госгарантии.