Госдолг Волгоградской области уменьшился до 54 миллиардов

Как пояснили «КП-Волгоград» в администрации области, в течение года регион берет краткосрочные кредиты, но вовремя их отдает. Погасили несколько кредитов и в июле, так что по итогам месяца сумма госдолга будет еще ниже. А нагрузка областной казны по его обслуживанию за семь месяцев уменьшилась на 6,2%.