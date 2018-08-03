Несчастливый 13-й номер: в Кишиневе продолжают сносить киоски

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Мэрия Кишинева снова взялась за снос построек, возведенных незаконно.

В частности, это касается киосков и бутиков.

В пятницу на официальной странице столичного муниципалитета в Facebook опубликованы фотографии эвакуации киоска, установленного на Рышкановке, в микрорайоне Старая почта.