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18:50 (мск), источник: Sputnik.md

Несчастливый 13-й номер: в Кишиневе продолжают сносить киоски

Столичные власти продолжают освобождать город от неработающих киосков.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Мэрия Кишинева снова взялась за снос построек, возведенных незаконно.

В частности, это касается киосков и бутиков.

В пятницу на официальной странице столичного муниципалитета в Facebook опубликованы фотографии эвакуации киоска, установленного на Рышкановке, в микрорайоне Старая почта.

В подписи к снимкам указано, что речь идет о строении по юридическому адресу улица Соколень, 13.

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