Несчастливый 13-й номер: в Кишиневе продолжают сносить киоски
Столичные власти продолжают освобождать город от неработающих киосков.
Столичные власти продолжают освобождать город от неработающих киосков.
КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Мэрия Кишинева снова взялась за снос построек, возведенных незаконно.
В частности, это касается киосков и бутиков.
В пятницу на официальной странице столичного муниципалитета в Facebook опубликованы фотографии эвакуации киоска, установленного на Рышкановке, в микрорайоне Старая почта.
В подписи к снимкам указано, что речь идет о строении по юридическому адресу улица Соколень, 13.