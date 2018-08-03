Новый турпродукт «Эхо мундиаля» запустили в Татарстане
3 августа.
3 августа.
Первую экскурсию провели для журналистов и всех желающих. В роли экскурсовода выступил председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.
«Прошедший чемпионат мира по футболу стал для Казани и республики историческим событием. И нам хотелось, чтобы о том, как он проходил, узнали не только казанцы, но и наши гости, которые к нам приезжают. Поэтому мы постарались собрать все и сделать новые туристический продукт», — сказал он.
Приобрести билет на почти трехчасовую экскурсию по Казани можно у туроператоров. Она включает в себя автобусный и пешие маршруты. Турист, решивший побывать на этой экскурсии, может посетить места, которые посещали фанаты и известные игроки футбольных сборных мира.
Экскурсия начинается у отеля «Рамада», в котором во время мундиаля, в частности, останавливались сборные Аргентины, Бельгии и где жил такой игрок как Лионель Месси. На стене рядом стоящего здания, на которую из окон «Рамады» выходят окна, изображён его портрет, а также выполнены граффити футболистов Криштиану Роналдо и Луки Модрича.
Появилась даже легенда о неком казанском проклятии, связанном с появлением в городе новых граффити футболистов, проигрышами и выбываниям их команд с турнира. Примета «не сработала» только на матче сборных России и Хорватии.
Далее туристу предлагают проехать к отелю «Мираж», в котором останавливались другие прославленные футбольные команды, в частности, сборная Бразилии. На площадке гостиницы можно полюбоваться и сделать селфи с другим именитым футболистом — Неймаром, а затем спуститься к булаку, пройти к склону казанского кремля и запечатлеть себя на фоне официального логотипа
Со слов организаторов турмаршрута — это место пользовалось огромной популярностью у футбольных фанатов. Фотографии с логотипом «KAZAN» можно встретить во всех аккаунтах болельщиков, приезжавших в столицу Татарстана во время чемпионата мира. Пешком фанаты выходили на набережную реки Казанки и гуляли там, но в турмаршрут она не вошла. Гостям рекомендуют ее посетить самостоятельно.
В турпродукте есть также посещение площадки у центра семьи «Казан», который на время мундиаля, был оборудован под фанфест. Здесь был презентован рекордный 4-тонный
Всего за время мундиаля стадион «Казань-Арена» принял шесть игр: четыре матча группового этапа, 1/8 и ¼ финала. На казанском поле было забито 19 голов, а также впервые в мире была использована система видеоповтора. Она была применена на первой игре в Казани между Францией и Австралией. Завершается экскурсия на улице Баумана, которая стала местом паломничества фанатов во время мундиаля. Футбольных болельщиков можно было встретиться здесь и днём, и поздним вечером.