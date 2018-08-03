Новый турпродукт «Эхо мундиаля» запустили в Татарстане

Первую экскурсию провели для журналистов и всех желающих. В роли экскурсовода выступил председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

«Прошедший чемпионат мира по футболу стал для Казани и республики историческим событием. И нам хотелось, чтобы о том, как он проходил, узнали не только казанцы, но и наши гости, которые к нам приезжают. Поэтому мы постарались собрать все и сделать новые туристический продукт», — сказал он.

Приобрести билет на почти трехчасовую экскурсию по Казани можно у туроператоров. Она включает в себя автобусный и пешие маршруты. Турист, решивший побывать на этой экскурсии, может посетить места, которые посещали фанаты и известные игроки футбольных сборных мира.

Экскурсия начинается у отеля «Рамада», в котором во время мундиаля, в частности, останавливались сборные Аргентины, Бельгии и где жил такой игрок как Лионель Месси. На стене рядом стоящего здания, на которую из окон «Рамады» выходят окна, изображён его портрет, а также выполнены граффити футболистов Криштиану Роналдо и Луки Модрича.

Появилась даже легенда о неком казанском проклятии, связанном с появлением в городе новых граффити футболистов, проигрышами и выбываниям их команд с турнира. Примета «не сработала» только на матче сборных России и Хорватии.

Далее туристу предлагают проехать к отелю «Мираж», в котором останавливались другие прославленные футбольные команды, в частности, сборная Бразилии. На площадке гостиницы можно полюбоваться и сделать селфи с другим именитым футболистом — Неймаром, а затем спуститься к булаку, пройти к склону казанского кремля и запечатлеть себя на фоне официального логотипа города-организатора чемпионата и инсталляции из больших букв «KAZAN».

Со слов организаторов турмаршрута — это место пользовалось огромной популярностью у футбольных фанатов. Фотографии с логотипом «KAZAN» можно встретить во всех аккаунтах болельщиков, приезжавших в столицу Татарстана во время чемпионата мира. Пешком фанаты выходили на набережную реки Казанки и гуляли там, но в турмаршрут она не вошла. Гостям рекомендуют ее посетить самостоятельно.

В турпродукте есть также посещение площадки у центра семьи «Казан», который на время мундиаля, был оборудован под фанфест. Здесь был презентован рекордный 4-тонный чак-чак и на протяжении месяца царила атмосфера футбольного праздника. После площадки фанфеста туристам предлагают посетить фестивальный бульвар, который был благоустроен на улице Декабристов специально к мундиалю. На нем установлено 32 шара с названиями стран-участниц FIFA и центрального шара. Эта композиция символизирует содружество стран этого кубка. Центральным объектом турмаршрута является стадион «Казань-Арена». В него экскурсанты попадают как болельщики, то есть они проходят все этапы, которые преодолевали фанаты. Но туристам предоставляется возможность побывать на VIP-трибуне, на которых во время проходивших в Казани игр присутствовали Диего Марадона, Герхард Шредер, Николя Саркози, Джанни Инфантино и другие высокие гости, постоять у кромки футбольного поля и посетить святая-святых — раздевалки команд. В них после мундиаля появились именные места некоторых футболистов, таких как Месси, Лукаку, Акинфеев, Гризманн, Роналдо, Фалькао, Левандовский, Неймар. Они отмечены футболками и фотографиями именитых спортсменов.