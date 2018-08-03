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17:45 (мск), источник: Городской репортер

В городской электричке Ростова запустили оплату транспортной картой

Проезд в городской электричке Ростова теперь можно оплачивать транспортными картами «Простор». Об этом сообщает пресс-служба АРПС.

«Для оплаты поездок на поездах пригородного сообщения пассажиры могут использовать транспортные карты “Простор”, они принимаются к оплате в кассах на вокзалах и станциях отправления и в терминалах выдачи билетов», — рассказали в АРПС.

В терминалах пассажир самостоятельно должен выбирать способ оплаты транспортной картой, зону и тариф, а затем приложить карту к полю с надписью «Транспортная карта». Если на станции отсутствуют кассы и терминалы продажи билетов, оплатить проезд можно будет непосредственно у контролера в вагоне поезда, предъявив «Простор».

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