В городской электричке Ростова запустили оплату транспортной картой

«Для оплаты поездок на поездах пригородного сообщения пассажиры могут использовать транспортные карты “Простор”, они принимаются к оплате в кассах на вокзалах и станциях отправления и в терминалах выдачи билетов», — рассказали в АРПС.

В терминалах пассажир самостоятельно должен выбирать способ оплаты транспортной картой, зону и тариф, а затем приложить карту к полю с надписью «Транспортная карта». Если на станции отсутствуют кассы и терминалы продажи билетов, оплатить проезд можно будет непосредственно у контролера в вагоне поезда, предъявив «Простор».