В Ташкенте появится рекреационный парк с историческими постройками

Сохранение исторического наследия Ташкента — одна из важнейших задач совета, отметили его представители в ходе пресс-брифинга в столице. Поэтому не случайно, что в представленном на мероприятии плане работ совета указан пункт о сохранении исторического наследия столицы.

«Хотелось бы сказать о сносе домов. Наш дом существует с 1926 года, и мы хотим вовлечь его в городскую тематику, сделав исторической достопримечательностью и тем самым, создать тематический парк, тем более что он находится рядом с городищем Минг-Урик. Поэтому хотелось бы обратить внимание Общественного совета и на эту проблему», — высказался дизайнер-декоратор Влад Заманов.