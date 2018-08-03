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19:38 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте появится рекреационный парк с историческими постройками

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Общественный совет при столичной администрации предложил создать в Ташкенте рекреационный парк с сохранением в нем исторических построек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сохранение исторического наследия Ташкента — одна из важнейших задач совета, отметили его представители в ходе пресс-брифинга в столице. Поэтому не случайно, что в представленном на мероприятии плане работ совета указан пункт о сохранении исторического наследия столицы.

Данная инициатива предусматривает появление рекреационной туристической зоны с сохранением старых домов, что позволит усилить историческое значение города и поспособствует развитию туризма в целом.

«Хотелось бы сказать о сносе домов. Наш дом существует с 1926 года, и мы хотим вовлечь его в городскую тематику, сделав исторической достопримечательностью и тем самым, создать тематический парк, тем более что он находится рядом с городищем Минг-Урик. Поэтому хотелось бы обратить внимание Общественного совета и на эту проблему», — высказался дизайнер-декоратор Влад Заманов.

Главное управление культуры Ташкента вместе с Госкомтуризма будут работать над реализацией данного проекта, сроки которого определены на октябрь этого года.

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