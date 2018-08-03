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18:09 (мск), источник: Интерфакс

Минфин США внес российский банк «Агросоюз» в санкционный список

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Минфин США в пятницу внес в санкционный список российский банк «Агросоюз».

Источник: AP 2018

Власти США обвиняют этот банк в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным министерства, банк участвовал в денежном переводе для финансирования деятельности, связанной с созданием оружия массового уничтожения в Северной Корее. Включение в «черный список» (SDN List) предусматривает максимально жесткие ограничения.

В пресс-релизе Минфина США отмечается, что банк «Агросоюз» и КНДР имеют длительную историю отношений — по меньшей мере, с 2009 года.

«“Агросоюз”, отдавая себе отчет, открыл многочисленные банковские счета, как минимум, для трех подставных компаний Банка внешней торговли КНДР. Также Ли Чен Вон имел в России банковские счета на свое имя, как минимум, с 2016 года,» — утверждают в Минфине США.

Пресс-релиз уточняет, что санкции замораживают все имущество и права на имущество банка «Агросоюз», которые находятся в юрисдикции США или американских граждан, а также запрещают американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Наравне с российским банком в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd. и северокорейская Korea Ungum Corporation. Кроме того, в санкционный список внесено одно новое имя. Это гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.

Московский банк «Агросоюз» по итогам первого квартала 2018 года занимал 198-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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