Минфин США внес российский банк «Агросоюз» в санкционный список
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Минфин США в пятницу внес в санкционный список российский банк «Агросоюз».
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Минфин США в пятницу внес в санкционный список российский банк «Агросоюз».
Власти США обвиняют этот банк в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным министерства, банк участвовал в денежном переводе для финансирования деятельности, связанной с созданием оружия массового уничтожения в Северной Корее. Включение в «черный список» (SDN List) предусматривает максимально жесткие ограничения.
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«“Агросоюз”, отдавая себе отчет, открыл многочисленные банковские счета, как минимум, для трех подставных компаний Банка внешней торговли КНДР. Также Ли Чен Вон имел в России банковские счета на свое имя, как минимум, с 2016 года,» — утверждают в Минфине США.
Наравне с российским банком в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co., Ltd. и северокорейская Korea Ungum Corporation. Кроме того, в санкционный список внесено одно новое имя. Это гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.
Московский банк «Агросоюз» по итогам первого квартала 2018 года занимал 198-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».