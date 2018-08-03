Эксперт: смогут ли мигранты, работающие в России, получать пенсию

Источник: Sputnik.md

Сотни трудовых мигрантов из Молдовы ежегодно уезжают работать в Российскую Федерацию. Проработав там немалое количество лет и подходя к преклонному возрасту, они задумываются о том, на что будут жить после окончания трудовой деятельности.

Главным поводом для беспокойства мигрантов является то, что большинство из них работает нелегально. Смогут ли люди, отправляющиеся на заработки в Россию, рассчитывать на получение пенсии в будущем? Ответ на этот вопрос дала эксперт общественной организации «Миграция и закон» Гавхар Джураева.

«Что касается обеспечения пенсий мигрантам, могу сказать, что отношусь к этому с большим скепсисом. Механизм легального взаимодействия работодателей с нанятыми людьми очень слаб. Большая их часть оформляет мигрантов как нелегалов, или записывает их под чужими фамилиями. В цивилизованном государстве работодатель должен нанимать человека легально, и необходимо, чтобы так и было», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik Таджикистан.

Джураева также выразила опасение, что в случае, если работодателей обяжут выплачивать пенсии мигрантам, нелегальных рабочих станет еще больше.